Trecerea de pietoni de pe Bulevardul Unirii, din apropierea Hotelului Moldova, a fost desființată

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Primăria Bacău anunță desființarea trecerii de pietoni de pe Bulevardul Unirii care asigura legătura între parcarea din dreptul Hotelului Moldova și Parcul Catedralei, una dintre cele mai circulate zone din municipiu.

Potrivit administrației locale, măsura a fost avizată de Biroul Rutier și are ca scop creșterea siguranței circulației, precum și îmbunătățirea fluenței traficului pe acest tronson de drum.

Reprezentanții Primăriei precizează că astfel de modificări sunt implementate în urma analizelor de trafic și pe baza avizelor emise de autoritățile competente în domeniul siguranței rutiere.

Autoritățile le recomandă pietonilor să folosească trecerile de pietoni aflate în apropiere și să respecte noile reguli de circulație pentru a evita producerea unor incidente.

Primăria Bacău susține că modificarea vine în contextul unor măsuri mai ample de reorganizare a traficului în municipiu, menite să reducă riscurile de accidente și să fluidizeze circulația în zonele aglomerate ale orașului.