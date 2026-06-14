Trei bărbați, prinși în timp ce braconau pe râul Siret, în zona Gioseni

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Jandarmii băcăuani au depistat trei persoane care pescuiau ilegal dintr-o barcă pneumatică, folosind plase interzise de lege. Pe numele acestora au fost întocmite acte de sesizare penală.

Trei bărbați au fost surprinși de jandarmii băcăuani în timp ce desfășurau activități de braconaj piscicol pe râul Siret, în zona localității Gioseni. Incidentul a avut loc ieri după-amiază, în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, cei trei se aflau într-o barcă pneumatică și utilizau două plase multifilament pentru pescuit, în timp ce introduceau în apă alte trei plase monofilament, unelte a căror deținere și utilizare sunt interzise de legislația în vigoare.

Jandarmii au intervenit și i-au interceptat pe bărbați, iar în urma verificărilor au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală. Aceștia sunt cercetați pentru infracțiunile de „deținere de plase monofilament” și „deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a altor tipuri de unelte de pescuit comercial”, fapte prevăzute de Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Documentele au fost înaintate autorităților competente, care vor continua cercetările și vor stabili măsurile legale ce se impun în acest caz.

Acțiunile de combatere a braconajului continuă

Reprezentanții Jandarmeriei Bacău anunță că vor continua patrulările pe cursurile de apă din județ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de braconaj, precum și pentru protejarea resurselor piscicole și a mediului natural.

Totodată, oamenii legii le recomandă pescarilor și tuturor celor care își petrec timpul în natură să respecte legislația privind pescuitul, să utilizeze doar unelte autorizate, să păstreze curățenia în zonele riverane și să sesizeze orice faptă de braconaj sau distrugere a mediului prin apel la numărul unic de urgență 112.