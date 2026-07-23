ULTIMA ORĂ! Accident feroviar în Filipești. Un tren InterRegio cu aproximativ 200 de călători a lovit o autocisternă, care a luat foc

Un accident feroviar s-a produs joi seara în comuna Filipești, județul Bacău, după ce un tren InterRegio, care circula pe ruta Suceava–Constanța, a intrat în coliziune cu o autocisternă încărcată cu ciment.

În urma impactului, cabina autocisternei a fost cuprinsă de flăcări, incendiul manifestându-se generalizat. Aproximativ 200 de persoane aflate în tren s-au autoevacuat în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție și comandă, precum și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Pompierii au lichidat incendiul, însă cabina autocisternei a ars în totalitate. Două dintre vagoanele trenului au fost afectate de căldura degajată de flăcări.

O locomotivă a CFR urmează să ajungă la locul accidentului pentru a prelua garnitura, iar cele două vagoane avariate vor fi înlăturate. După încheierea cercetărilor efectuate de autoritățile competente, trenul își va putea continua deplasarea spre Constanța.