Ultima oră! Incendiu violent în Slănic Moldova, cartier Cireșoaia. Pompierii intervin cu 3 autospeciale

În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din orașul Slănic-Moldova, cartier Cireșoaia, strada Zefirului.

La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Echipajele acționează în aceste momente pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia la vecinătăți.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni.