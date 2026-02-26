FOTO: UMB a mobilizat 800 de muncitori și 200 de utilaje pentru lucrările la tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj-Deva

Direcția Rutieră de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a prezentat stadiul lucrărilor la tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj-Deva, pe care le construiesc firmele lui Dorinel Umbrărescu, în parteneriat cu o firmă bosniacă (Asocierea UMB GRUP – Euro-Asfalt).

La Tunelul 1, care măsoară 415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt, pe ambele galerii se lucrează în paralel la mai multe etape: aplicarea hidroizolației, montarea armăturii, cofrarea și betonarea căptușelii finale. În total, la nivelul celor două galerii sunt implicate câte șase echipe de muncitori, care lucrează etapizat, neîntrerupt, în funcție de stadiul fiecărei zone.

La Tunelul 2, care are 1.985 metri pe un sens și 1.825 metri pe celălalt, sunt deschise zece fronturi de excavare, inclusiv execuția căptușelii primare, astfel încât înaintarea să se facă simultan din mai multe puncte.

„În zona Margina au început lucrările de betonare a platformei pentru fabricarea grinzilor, necesară etapelor următoare ale proiectului (montarea grinzilor la poduri și pasaje). Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție, cu o mobilizare de aproximativ 800 de muncitori și operatori și circa 200 de utilaje, vehicule și echipamente specializate”, au precizat cei de la DRDP Timișoara.