Umbrărescu a adus 5.000 de oameni și 1000 de utilaje pe Autostrada A7

Cinci mii de muncitori și peste 1000 de utilaje lucrează zi și noapte pe tronsoanele Focșani – Bacău – Pașcani din Autostrada A7, anunță sâmbătă seara secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.

„În fiecare zi se aștern peste 10.000 de tone de asfalt, sute de metri cubi de beton și zeci de mii de tone de umplutură pentru terasamente. Ritmul este unul susținut, iar mobilizarea din teren este impresionantă”, apreciază oficialul de la Transporturi.

Acesta adaugă că în august România are prima țintă majoră: îndeplinirea jaloanelor din PNRR și obținerea integrală a finanțării europene nerambursabile.

„Pentru asta, șantierele trebuie să „duduie” – și la propriu, și la figurat – în următoarele luni. Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins”, continuă Cosma.

El adaugă că, a doua țintă majoră pentru acest an este deschiderea circulației pe întreaga autostradă A7 până la Pașcani.

„Vorbim despre aproximativ 320 de kilometri realizați în doar 4 ani – un record pentru România și dovada că, atunci când există voință și finanțare, lucrurile pot merge înainte”, mai spune secretarul de stat.

Acesta completează că A7 înseamnă aproximativ 3 ore de la București la Pașcani, zeci de vieți salvate anual pe E85 și zeci de mii de români care ajung mai repede, mai sigur și mai confortabil acasă, în fiecare zi.

În total, UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi ar urma să finalizeze până la sfârșitul anului circa 124 de kilometri din Autostrada Moldovei A7.