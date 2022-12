Umbrărescu a câștigat și cele trei loturi ale Autostrăzii Bacău Pașcani. „Regele asfaltului” are drum întins de la Buzău până la Pașcani

Umbrărescu a câștigat contractele și pentru cele trei loturi ale Autostrăzii Bacău – Pașcani, ultima secțiune a Autostrăzii Moldovei A7, potrivit surselor Pro Infrastructură, scrie economedia.ro.

Constructorul băcăuan are șanse mari să lucreze pe toate șantierele de la Buzău până la Pașcani, ceea ce ar însemna garanția respectării bornei PNRR, august 2026, și chiar șanse de a devansa termenele. Evident, toate acestea depind de mulți factori, printre care contestațiile, răspunsurile comisiei de evaluare din CNAIR și viteza cu care statul își face treaba la exproprieri, avize și autorizații.

„Pe Focșani – Bacău a parafat ieri cele trei contracte (aproape 100 kilometri!) iar sursele noastre spun că va fi anunțat câștigător și pe restul de trei segmente rămase pe A7, adică pe Bacău – Pașcani”, a transmis vineri Asociația Pro Infrastructură despre UMB.

Pentru secțiunea Bacău – Pașcani (77 km), autostradă care include și nodul rutier de la intersecția cu Autostrada Unirii, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a transmis joi, la Bacău, la semnarea contractelor Focșani – Bacău, că a trasat CNAIR sarcina de a desemna câștigătorul până la sfârșitul lunii, deci în cel mult două săptămâni. CNAIR a primit în septembrie 23 de oferte.

Pe secțiunea Bacău – Pașcani, la intersecția cu Autostrada Unirii A8, este proiectat un nod rutier de tip turbion, adică o intersecție cu bretele de viteză pentru toate direcțiile. Pe traseu vor fi construite peste 100 de poduri, pasaje și structuri casetate, 9 noduri rutiere și 50 de spații de servicii prevăzute cu stații de încărcare pentru mașini electrice.

Pentru Lotul 1 (Săucești – Trifești), care are o lungime de 30,3 km și o valoare de construcție estimată la 2,04 miliarde de lei (fără TVA), au depus oferte 7 constructori și asocieri din Romania, Turcia și Ucraina.

Pentru Lotul 2 (Trifești – Gherăești) – cu o lungime de 18,99 km și o valoare estimată de 1,60 miliarde de lei (fără TVA) – au depus oferte 8 constructori și asocieri din România, Turcia și Ucraina.

Pentru Lotul 3 (Mircești – Pașcani) – cu o lungime de 28.09 km și o valoare estimată de 2,21 miliarde de lei (fără TVA) – au depus oferte 8 constructori și Asocieri din România, Turcia și Ucraina. Construcția acestei autostrăzi este finanțată prin PNRR și are o valoare totală estimată la 5,85 miliarde de lei (fără TVA). Perioada de execuție prevăzută în contract este de 30 de luni.

⦁ Lotul 1 (30,3 km): Săuceşti (jud. Bacău) – Trifeşti (jud. Neamţ)

1. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina)

2. Asocierea DANLIN XXL SRL – INTERTRANSCOM IMPEX SRL (Romania)

3. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)

4. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)

5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)

6. NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

7. Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania)

⦁ Lotul 2 (18,99 km): Trifeşti (jud. Neamţ) – Gherăeşti (jud. Neamţ)

1. Asocierea S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania)

2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. (Romania)

3. NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

4. IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

5. Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia)

6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)

7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)

8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina)

⦁ Lotul 3 (28.09 km): Mirceşti (jud. Iaşi) – Paşcani (jud. Iaşi)

1. Asocierea S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania)

2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. (Romania)

3. NUROL INSAAT VE TICARET ANONIMA SIRKETI (Turcia)

4. IC ICTAS INSAAT SANA YI E TICARET A.S. (Turcia)

5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI ve Tic.A.S (Turcia)

6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)

7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIMA SIRKETI (Turcia)

8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina).