Umbrărescu contestă și în instanță câștigarea lotului Moțca – Tg Frumos (A8) de către Danlin XXL

Grupul UMB duce în instanță lupta pentru tronsonul 1 Tg Neamț/Moțca – Tg Frumos din A8 Tg Neamț – Iași – Ungheni, scrie Economica.net. Constructorul a contestat și la CNSC câștigarea contractului pentru acest tronson de către Danlin XXL, însă fără succes.

Recursul UMB împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a fost înregistrat pe 16 ianuarie la Curtea de Ape București (CAB).

Pe 24 decembrie, CNSC a respins, pe fond, contestația UMB la licitația pentru contractul de proiectare și execuție a tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, anunța Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Decizia CNSC confirma, astfel, rezultatul comisiei de evaluare a CNIR, mai spuneau reprezentanții companiei noi de autostrăzi.

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat pe 30 octombrie câștigătorul contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Este vorba despre asocierea Danlin XXL (Lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta.