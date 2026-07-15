Un adolescent căzut de la etajul 4, cu multiple fracturi de membre și craniu, salvat de medicii de la SJU Bacău

Un caz medical extrem a fost înregistrat recent la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Este vorba de un adolescent de 15 ani, care a căzut de la etajul 4, suferind nu mai puțin de 10 fracturi de membre și craniu, precum și alte multiple leziuni posttraumatice. Medici din multiple specialități au olaborat pentru a-i salva viața tânărului pacient și, ulterior, pentru a asigura recuperarea.

Vorbim atât despre echipele Compartimentului de Primiri Urgențe, ATI Copii și Ortopedie Pediatrică, cât și despre cele de la Blocul Operator Pediatrie, de la Radiologie și Imagistică Medicală, Laboratorul de Analize Medicale, alături de medicul neurochirurg, chirurgul oro-maxilo-facial, de medicul stomatolog, medicul psihiatru, psihologul și asistentul social.

„După stabilizarea în Terapie Intensivă, adolescentul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe, pentru multiplele fracturi pe care le prezenta. Intervenția chirurgicală inițială a durat peste 6 ore. Au urmat, însă, numeroase zile de îngrijire atentă, de monitorizare permanentă și recuperare. Astfel că, după 22 de zile de spitalizare, pacientul a fost externat, ulterior, acesta revenind la noi pentru îndepărtarea materialelor de osteosinteză. În prezent, pacientul merge din nou, reintegrându-se în familie și la școală. Astfel de cazuri ne arată, cu adevărat, gradul de competență, de organizare, precum și capacitatea de mobilizare ale serviciului chirurgical în urgență, în perfectă armonie cu Terapia Intensivă și cu toate celelalte specialități”, a precizat dr. Mihai Galinescu, medicul șef al Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

„A fost un caz dificil, solicitant pentru întreaga echipă. În final, nu rămâne decât imensa bucurie de a-l vedea pe acest copil recuperat și cu viitorul în față.” – dr. Ovidiu Buțiurcă, medic primar în cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică SJU Bacău, medicul chirurg curant al pacientului.