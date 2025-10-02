Un an de Onco Multi Suport: aproximativ 80 de pacienți oncologici ai SJU Bacău au beneficiat de serviciile gratuite oferite prin program

Aproximativ 80 de pacienți oncologici au beneficiat de serviciile gratuite, oferite prin programul Onco Multi Suport, implementat, în urmă cu un an, la nivelul secției Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Bolnavii oncologici au primit consiliere și monitorizare nutrițională personalizată, adaptată tipului de cancer și tratamentului urmat. În cadrul proiectului, pacienții și aparținătorii au avut acces și la consiliere psihologică, un suport esențial pe parcursul luptei cu boala.

„Ne dorim ca, în viitor, să putem integra și suportul și terapia limfatică, pentru a completa gama de servicii oferite”, se arată în comunicatul publicat de SJU Bacău.

Scopul proiectului Onco Multi Suport este să aducă sprijin real pacienților oncologici, cu speranța că, în timp, toți pacienții din județul Bacău să poată beneficia de aceste servicii, nu doar cei internați în spital.

Până atunci, cu ajutorul echipei de specialiști, Alina Tănăsache – dietetician acreditat, Remus Crângu – psiholog clinician și Dragoș Chiriac – fiziokinetoterapeut, sub îndrumarea doamnei Dr. Mihaela Spiridon, Onco Multi Suport din Bacău va continua să fie alături de cât mai mulți pacienți oncologici.

„Felicit echipa Onco Multi Suport pentru un an de implicare și grijă față de pacienții oncologici. Suntem mândri să fim alături de voi și ne dorim ca tot mai mulți pacienți să poată beneficia de aceste servicii care aduc speranță și putere în lupta cu boala”, a declarat Ion-Marius Savin, Manager interimar SJU Bacău.

Pacienții se pot programa pentru serviciile gratuite oferite de echipa Onco Multi Suport, apelând la Call Center 0770 737 670.