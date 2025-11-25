Un bărbat din Răchitoasa a fost reținut pentru agresiune și amenințări

Un bărbat de 54 de ani, din comuna Răchitoasa, a fost reținut de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, după ce a agresat un bătrân și a amenințat mai multe persoane.

Pe data de 24 noiembrie, bărbatul, în timp ce se afla în apropierea unui local din comuna Răchitoasa, ar fi agresat fizic un bătrân de 74 de ani și ar fi amenințat mai multe persoane, totodată tulburând ordinea și liniștea publică. În urma probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pe cel în cauză, pentru 24 de ore, și l-au introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.