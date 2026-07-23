Un bebeluș din Bacău a murit așteptând loc în Terapie Intensivă la „Marie Curie”. Dr. Cîrstoveanu: „Nu am putut să îl luăm”

Unul dintre nou-născuții aflați pe lista de așteptare pentru un loc în Secția de Terapie Intensivă de la Spitalul „Marie Curie” din București a murit înainte de a putea fi transferat. Informația a fost confirmată de dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI nou-născuți. El a precizat că bebelușul era din Bacău. Secția poate interna în prezent cel mult 22 de copii, după ce cinci dintre cele 27 de paturi au fost suspendate din cauza lipsei de personal. O parte dintre asistentele secției și-au dat demisia, altele au intra în concediu de maternitate sau de boală, iar acest lucru a dus la o criză care afectează nou-născuți grav bolnavi din întreaga țară. Pentru că angajările sunt blocate în această perioadă, locurile vacante nu au putut fi ocupate.

Moartea copilului a fost anunțată chiar în ziua în care Guvernul a aprobat deblocarea doar a 22 de posturi vacante din acest spital. Măsura nu poate rezolva însă imediat criza, avertizează șeful secției: asistentele care vor îngriji nou-născuți în stare critică au nevoie de pregătire specializată, iar secția continuă să primească solicitări urgente din întreaga țară.

„Evident că nu mai au nicio șansă”

Secția de la „Marie Curie” tratează nou-născuți cu malformații și alte afecțiuni grave, inclusiv copii ventilați mecanic, conectați la ECMO sau aflați în recuperare după operații cardiace. În mod obișnuit, între 10 și 30 de copii din întreaga țară pot aștepta un loc, potrivit medicului Cârstoveanu. În aceste zile, zece nou-născuți așteptau un loc în secția ATI, unul dintre ei ăierzând astăzi lupta. „Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 de pacienți, atunci suntem la maximum”, a declarat dr. Cătălin Cîrstoveanu pentru Antena 3 CNN.

Întrebat ce șanse au copiii care nu pot ajunge în secție, medicul a răspuns: „Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă, pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente”.

Cinci paturi au fost suspendate după plecarea a șapte asistente

Criza s-a agravat după ce șapte asistente au plecat din secție, iar posturile lor nu au putut fi ocupate, angajările fiind blocate. Două dintre asistente și-au dat demisia, iar celelalte au intrat în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului. În aceste condiții, dr. Cătălin Cîrstoveanu a cerut Direcției de Sănătate Publică suspendarea temporară a cinci dintre cele 27 de locuri. Decizia a fost luată pentru ca lipsa personalului să nu pună în pericol copiii deja internați.

„Noi avem o asistentă la trei, patru, cinci pacienți, când sunt în concedii. Acum, plecând șapte asistente, suntem în situația în care trebuie să închidem și am făcut cerere la DSP să scoatem temporar cinci locuri din structura secției, ca să putem face față și să nu punem la risc viața celorlalți pacienți”, explica medicul pentru News.ro.

Guvernul a deblocat 22 de posturi. „E o gură de oxigen acum, înainte să mori”

Guvernul a aprobat astăzi deblocarea a doar 22 de posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a precizat însă că măsura rezolvă doar situația punctuală a spitalului bucureștean, nu și deficitul de personal din întregul sistem sanitar. Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare a suspendat, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2026, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituțiile publice, măsură adoptată pentru limitarea cheltuielilor bugetare și reducerea deficitului. Interdicția s-a aplicat însă și spitalelor, astfel că, atunci când un angajat demisiona, intra în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului, unitatea sanitară nu putea angaja automat pe altcineva în locul său, chiar dacă postul exista în organigramă și era indispensabil funcționării secției.

În cazul ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, plecarea a șapte asistente a lăsat descoperite turele, iar spitalul nu a putut scoate posturile la concurs. Pentru unitățile sanitare, legea permite deblocarea angajărilor numai în cazuri temeinic justificate și doar printr-o derogare aprobată de Guvern.

Deblocare de moment

Pentru secția ATI, posibilitatea de a face angajări este doar primul pas. Personalul care lucrează cu nou-născuți în stare critică nu poate fi format de pe o zi pe alta, a explicat dr. Cîrstoveanu. „E o gură de oxigen acum, înainte să mori, însă pacientul este critic, pentru că mâine situația este aceeași, poimâine va fi la fel. Dacă o colegă pleacă în concediu de maternitate, s-a terminat. Dacă cineva se îmbolnăvește sau dacă cineva își dă demisia, s-a terminat”, a declarat medicul pentru Euronews. El a atras atenția și asupra dificultății de a găsi imediat asistente pregătite pentru îngrijirea copiilor conectați la aparate de ventilație mecanică, supuși operațiilor cardiace sau altor intervenții complexe.

O nouă secție, cu încă 20 de paturi, așteaptă să fie deschisă

În curtea Spitalului „Marie Curie” este aproape finalizată o nouă secție ATI pentru nou-născuți, care ar urma să adauge 20 de paturi celor 27 existente. Proiectul include o sală de operație amplasată în mijlocul zonei de reanimare, un RMN neonatal, spații pentru părinți, o bancă de lapte extinsă și un centru de pregătire pentru medici și asistente. Noua clădire nu a fost încă dată în folosință. Chiar și după finalizarea lucrărilor și instalarea echipamentelor, secția nu va putea funcționa fără angajarea și formarea personalului necesar. Criza actuală arată că spitalului îi lipsesc deja oamenii pentru a menține deschise toate paturile din vechea secție.