Un eșec previzibil! Viziteu anunță rezilierea contractului la Pasarela Cancicov și recunoaște cu „jumătate de gură” că există probleme tehnice

Primarul Bacăului a anunțat astăzi că a reziliat contractul cu firma Manelli, pentru execuția Pasarelei Cancicov. Ziarul de Bacău a scris în repetate rânduri despre problemele apărute la una dintre cele mai controversate lucrări din municipiu, dar și despre situația firmei din Italia.

„Astăzi am semnat notificarea de reziliere a contractului de lucrări cu Manelli Construcții Generale, ca urmare a nerespectării repetate a obligațiilor contractuale asumate.

În etapa următoare va fi realizată o expertiză a lucrărilor executate, se va stabili exact ce mai este de finalizat și va fi demarată procedura de achiziție pentru lucrările necesare finalizării proiectului”, a anunțat pe Facebook Lucian Stanciu-Viziteu.

În ciuda deselor relatări ale presei despre problemele apărute, evidențiate chiar și în documentele oficiale ale Primăriei Bacău, atât primarul Viziteu cât și viceprimarul Leonard Bulai au ieșit public și au spus mereu că nu sunt probleme. În repetate rânduri, cei doi au spus că nu se lucrează din cauza vremii, iar probleme de natură tehnică nu există.

Acum, primarul Viziteu recunoaște cu jumătate de gură că există și probleme la execuție. Acesta susține că „proiectantul a furnizat deja soluția tehnică pentru echilibrarea tablierului și așezarea acestuia în poziția optimă”. Urmează, conform propriilor declarații, o nouă cheltuială cu o expertiză, iar apoi, o nouă licitație. În aceste condiții, termenul limită de finalizare, decembrie 2026, este imposibil de atins. Însă, așa cum a mai făcut-o, primarul este foarte optimist în declarații.

„Stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 70%. Proiectantul, specialist cu experiență în astfel de lucrări, a furnizat deja soluția tehnică pentru echilibrarea tablierului și așezarea acestuia în poziția optimă.

Proiectul continuă și este finanțat din fonduri europene. Voi reveni periodic, lunar, cu informații clare despre toate proiectele, astfel încât adevărul să fie cunoscut direct de la sursă„, a mai spus Viziteu.