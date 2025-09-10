Un hoț perseverent! Un bărbat din Bacău a fost prins la furat de două ori în trei zile

Un bărbat de 39 de ani din municipiul Bacău a fost prins la furat de două ori, în trei zile.

Prima dată, hoțul a fost prins pe 4 septembrie 2025, pe la ora 10:00, în zona Pieței Centrale, în timp ce încerca să vândă două lenjerii de pat furate din incinta unui magazin din zona modulelor.

„În conformitate cu procedurile legale, polițiștii locali au condus persoana la Secția 2 Poliție Bacău pentru continuarea cercetărilor, iar bunurile au fost restituite reprezentantului magazinului”, transmite Poliția Locală.

Totuși, faptul că a fost prins și dus la secția de poliție nu l-a descurajat pe bărbat. Duminică, pe 07 septembrie, la 3 zile distanță de la primul incident, individul a fost prins din nou la furat. De data aceasta: geluri de duș sustrase dintr-un supermarket de pe strada Nicolae Bălcescu, pe care le ținea ascunse într-o geantă neagră. Fapta sa a fost confirmată și de camerele de supraveghere ale magazinului.

S-a reluat procedura. Bunurile au fost restituite reprezentanților unității comerciale, iar persoana a fost condusă la Secția 2 Poliție pentru continuarea cercetărilor.