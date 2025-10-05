Un nou ciclon mediteranean aduce ploi torențiale în Bacău, de luni dimineață

Bacăul se pregătește pentru un nou episod de vreme severă, începând de luni. Potrivit prognozelor, un ciclon puternic format în Marea Mediterană va traversa estul României, aducând ploi abundente și vânt intens în mai multe județe, inclusiv în județul Bacău.

Meteorologii avertizează că în intervalul vizat, cantitățile de precipitații ar putea depăși 60–70 de litri pe metru pătrat, în special în zona de deal și de munte. De asemenea, sunt posibile acumulări rapide de apă și inundații locale în zonele joase.

Conform prognozelor, vremea își va reveni începând de joi, când s-ar putea arăta din nou soarele.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la informările și avertizările oficiale, în special începând de luni dimineață, când ciclonul va începe să se manifeste în estul țării.

Reprezentanții comunității meteo online atrag atenția că acesta este al doilea sistem mediteranean activ care afectează România într-un interval scurt, semn al unei toamne instabile și umede.