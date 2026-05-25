Un nou titlu pentru boxul băcăuan! Dominick Dulhac, triumf internațional la 13 ani 

Boxul băcăuan are un nou nume care începe să se impună cu autoritate pe scena internațională. La doar 13 ani, Dominick Dulhac, sportiv al clubului Masters Boxing Bacău, a reușit o performanță remarcabilă la Baja, în Ungaria, unde a câștigat competiția WFC Under 15, după un parcurs fără greșeală.

Într-o categorie în care întâlnește sportivi de 14 și 15 ani, cu mai multă experiență și cu un avantaj firesc de vârstă, Dominick a demonstrat că disciplina, curajul și pregătirea corectă pot face diferența chiar și în fața unor adversari mai maturi competițional.

Victoria de la Baja nu este doar un rezultat sportiv important. Este confirmarea unui drum construit serios, cu muncă, echipă și susținere.

Parcurs perfect în ring

La Baja, Dominick Dulhac a avut o evoluție impecabilă, câștigând toate cele trei meciuri înainte de limită. În sferturile de finală, sportivul băcăuan l-a învins pe Emil Majstrak, din Polonia, iar în semifinale a trecut de Jonas Petraitis, din Lituania.

Finala l-a adus în fața reprezentantului gazdelor, Cseh Krisztian, din Ungaria. Într-un meci cu miză importantă, Dominick a boxat concentrat, a impus ritmul și nu i-a permis adversarului să profite de avantajul terenului propriu. A obținut astfel o nouă victorie înainte de limită și a încheiat competiția cu un bilanț perfect.

Trei meciuri, trei victorii clare și o prestație care confirmă forma foarte bună a tânărului pugilist de la Masters Boxing Bacău.

Un sportiv tânăr, pregătit cu rigoare

Deși poartă un nume deja cunoscut în boxul românesc, prin tatăl său, campionul Dragoș Dulhac, Dominick își construiește propriul drum în ring. Rezultatul de la Baja nu este rodul întâmplării și nici al unei simple moșteniri sportive, ci al unei pregătiri intense, făcute cu seriozitate și consecvență.

În cadrul clubului Masters Boxing Bacău, dezvoltarea sa este urmărită pas cu pas. Pregătirea este coordonată de echipa clubului, Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță, care au lucrat constant la formarea sa tehnică, fizică și mentală.

Antrenamentele, sparring-urile, corecturile și pregătirea pentru competiție au fost abordate cu atenție la detalii, într-un program construit pentru performanță. Pentru un sportiv de doar 13 ani, această disciplină este esențială, iar evoluția de la Baja arată că munca din sală începe deja să producă rezultate importante.

Masters Boxing, un proiect care crește profesionist

Performanța lui Dominick vine într-un moment în care proiectul Masters Boxing se dezvoltă nu doar sportiv, ci și organizațional. Dragoș Dulhac și-a întărit echipa prin cooptarea prof. Marius Paraschiv, în calitate de manager al proiectului.

Acesta se ocupă de zona de imagine, sponsorizare și impresariat, contribuind la consolidarea unei structuri profesioniste în jurul sportivilor clubului. În sportul modern, performanța nu mai înseamnă doar antrenament, ci și reprezentare, promovare și construirea unui parcurs susținut pe termen lung.

Bacăul are un campion al noii generații

Victoria de la Baja reprezintă o etapă importantă în parcursul lui Dominick Dulhac. La doar 13 ani, sportivul băcăuan a demonstrat că poate face față presiunii unei competiții internaționale, că poate concura cu adversari mai mari și că are resursele necesare pentru a continua pe drumul performanței.

Pentru Masters Boxing Bacău, acest rezultat confirmă calitatea muncii din club și seriozitatea unui proiect construit în jurul disciplinei, educației sportive și performanței.

Pentru Bacău, Dominick Dulhac devine unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații.