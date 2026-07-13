Un polițist aflat în timpul liber a prins un bărbat suspectat de furt dintr-un magazin din Bacău

Un polițist din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, aflat în timpul liber, a prins un bărbat de 29 de ani, suspectat că a furat mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiul Bacău.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc sâmbătă, 12 iulie, în jurul orei 15:30. Agentul a observat momentul în care bărbatul ar fi sustras mai multe produse din magazin și a pornit în urmărirea acestuia, reușind să îl prindă și să îl imobilizeze.

Ulterior, polițistul a solicitat sprijinul colegilor de la Secția 1 Poliție Bacău, care au preluat cazul.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Bacău. Asupra acestuia au fost găsite bunurile sustrase, care au fost recuperate și restituite reprezentanților magazinului, prejudiciul fiind recuperat integral.

Pe numele suspectului a fost întocmit un dosar penal pentru furt, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.