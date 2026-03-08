Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea din Tlemcen, Algeria

O delegație de la Universitatea din Tlemcen, Algeria, este prezentă la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a stabili relații de colaborare, la nivel academic și de cercetare, între cele două universități.

Delegația este alcătuită din dr. Sid Ahmed ELHABIRI, în prezent cadru didactic și responsabil al programului de master Chimie Farmaceutică la Universitatea din Tlemcen, alături de dr. Assia KENICHE, directoarea Laboratorului de Chimie Organică, Produși Naturali și Analiză din aceeași instituție.

Dr. Sid Ahmed ELHABIRI a revenit la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, după ce în perioada 2 septembrie -28 noiembrie 2021 a beneficiat de o bursă postdoctorală, prin programul „Eugen Ionescu”, acordată de Ministerul Afacerilor Externe din România și gestionată de Agenția Universitară a Francofoniei – Direcția Regională pentru Europa Centrală și Orientală (AUF-ECO). Domnul Dr. Elhabiri a efectuat stagiul de cercetare în laboratoarele Facultății de Inginerie, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. ing.habil. Ileana-Denisa NISTOR.

„Ne bucurăm că această colaborare vine din partea unui bursier postdoctoral, care a revenit la Universitatea noastră, de data aceasta în calitate de cadru didactic, pentru a semna un protocol de colaborare. În urma discuțiilor purtate, s-au stabilit direcțiile care vor fi cuprinse în protocol:

ingineria mediului, biofarmaceutică, etc.); semnarea unui acord inter-instituțional Erasmus+ KA171 care să includă viitoare

schimburi de profesori și studenți cu finanțare europeană; dezvoltarea unor activități de cercetare aplicată în domenii comune;

doctorate în cotutelă;

obține Universitatea din Tlemcen; organizarea de conferințe internaționale în parteneriat;

cooptarea în comitetele științifice ale publicațiilor”, a declarat Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului.

Vizita celor două cadre didactice din Algeria are ca obiectiv inițierea și semnarea unui contract de colaborare și cercetare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Cadrele didactice care coordonează această activitate sunt: Conf.univ.dr.ing.habil. Ana-Maria ROȘU de la Facultatea de Inginerie și Lect.univ.dr.ing.ec. Diana-Carmen MIRILĂ, de la Facultatea de Științe.