Val de caniculă! Ce măsuri au luat autoritățile locale din Bacău

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău s-a întrunit în ședință extraordinară, în contextul valului de caniculă care afectează județul.

În urma analizei situației la nivel județean, au fost dispuse măsuri pentru protejarea populației vulnerabile, reducerea impactului temperaturilor ridicate și asigurarea unei capacități optime de răspuns a structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus următoarele măsuri:

Serviciul de Ambulanță Bacău și unitățile medicale de urgență suplimentează personalul pe durata perioadei caniculare.

Toate lăcașurile de cult din județ vor fi deschise zilnic între orele 11.00 și 18.00, pentru ca cetățenii să se poată adăposti la răcoare.

Sunt organizate puncte de prim ajutor în primării, teatre, școli și alte spații cu aer condiționat (lista completă poate fi consultată în imaginea atașată).

Poliția, Jandarmeria și ISU vor identifica și sprijini persoanele vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilități) din localități.

DSP Bacău monitorizează calitatea apei potabile și verifică fântânile; acolo unde apa nu este potabilă, vor fi afișate inscripții vizibile: „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”.

Scăldatul în zone neamenajate este interzis; în aceste locuri vor fi amplasate panouri de avertizare.

ITM Bacău va controla dacă angajatorii respectă legislația privind protecția salariaților pe timpul temperaturilor extreme.

Măsuri recomandate populației pe timpul caniculei:

Nu lăsați copii sau animale de companie în autovehicule parcate.

Evitați deplasările în intervalul orar 11:00–18:00 și, pe cât posibil, rămâneți în spații răcoroase.

Mențineți locuințele răcoroase prin utilizarea jaluzelelor, draperiilor sau obloanelor.

Asigurați funcționarea corespunzătoare a sistemelor de climatizare și ventilație.

În lipsa acestora, utilizați spații publice climatizate.

Consumați lichide în mod regulat, chiar și în absența senzației de sete.

Evitați consumul de alcool, cafeină și băuturi energizante în exces.

În caz de transpirație abundentă, se recomandă consumul de lichide cu electroliți.

Purtați îmbrăcăminte lejeră, deschisă la culoare, din materiale subțiri.

Folosiți accesorii de protecție: pălărie, ochelari de soare și cremă cu factor de protecție solară.

Evitați expunerea prelungită la soare și efectuați pauze în zone umbrite sau răcoroase.

Supravegheați copiii, persoanele vârstnice și persoanele cu afecțiuni medicale.

Respectați recomandările autorităților și urmăriți mesajele transmise prin canalele oficiale, inclusiv sistemul RO-ALERT, transmite ISU Bacău.

Structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență vor monitoriza permanent evoluția fenomenului și vor interveni operativ, în funcție de dinamica situației din teren.