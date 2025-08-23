„Viața are prioritate – Respect în trafic 2025”: eveniment de conștientizare organizat de IPJ Bacău în Piața Tricolorului

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în colaborare cu Comunitatea Moto Bacău și instituțiile partenere, organizează duminică, 24 august, începând cu ora 11:00, în Piața Tricolorului din municipiul Bacău, un eveniment de conștientizare a importanței respectului reciproc în trafic, dedicat în special participanților la deplasările pe două roți.

​Campania „Viața are prioritate – Respect în trafic 2025” are ca obiectiv promovarea unei conduite preventive în trafic, pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente.

​La activitate vor fi prezenți polițiști, jandarmi, pompieri și parteneri din cadrul Comunității Moto Bacău care vor desfășura demonstrații și activități interactive, adresate tuturor participanților la trafic – conducători auto, motocicliști, bicicliști și pietoni.

​Evenimentul este deschis publicului, iar reprezentanții mass-media sunt invitați să participe și să transmită mesajul campaniei către comunitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău reafirmă angajamentul său pentru creșterea siguranței rutiere și consolidarea respectului reciproc între participanții la trafic, astfel încât fiecare deplasare să se încheie în siguranță.