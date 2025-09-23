Victimele accidentului petrecut în Cleja sunt internate la SJU Bacău. Vezi care e starea lor!

Victimele rănite în accidentul care a avut loc ieri, în Cleja, sunt internate la Spitalul Județean de Urgență Bacău, pe secțiile de Chirurgie Generală și Ortopedie.

Trei victime adulte, cu vârste între 19 și 56 de ani, rezultate în urma unui accident rutier, înregistrat, ieri, în zona localității Cleja, au fost aduse de ambulanțele SMURD la „Urgențe”. Toți cei trei pacienți prezentau policontuzii, politraumatisme și fracturi de oase membre superioare și inferioare. Pacienții au fost stabilizați hemodinamic în UPU și apoi internați pe secțiile Chirurgie Generală și Ortopedie și Traumatologie.

Victima de 44 de ani, care conducea unul dintre autoturismele implicate în accident, a fost operată, cu succes, încă de aseară, de către chirurgii ortopezi, în prezent fiind în afara oricărui pericol. Ceilalți pacienți, pasageri în a doua mașină, au fost o tânără de 19 ani (operată, tot în cursul serii de ieri, pentru ruptura de splină suferită, cu intervenții ortopedice în programare) și un bărbat de 56 de ani, în prezent monitorizat pentru contuziile suferite, în cazul lui medicii specialiști urmând să decidă momentul oportun intervențiilor chirurgicale necesare.

„Echipele medicale ale SJU Bacău au intervenit cu promptitudine pentru îngrijirea victimelor accidentului rutier din Cleja. Pacienții sunt monitorizați atent și primesc tratamentul necesar. Suntem alături de ei și le dorim recuperare cât mai grabnică.” – Ion-Marius Savin, Manager SJU Bacău.