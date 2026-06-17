VIDEO A decolat primul charter al verii de pe Aeroportul din Bacău către Antalya

Zborurile charter către Antalya, una dintre cele mai căutate și îndrăgite destinații de vacanță, au debutat săptămâna aceasta pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Cu emoții, zâmbete și multă nerăbdare pentru vacanța mult așteptată, primii pasageri ai sezonului au pornit, ieri, spre litoralul turcesc.

„Le dorim tuturor un zbor plăcut, o vacanță de neuitat și multe amintiri frumoase! (…) Prin intermediul agențiilor de turism partenere, puteți ajunge cu zboruri directe pe litoralul turcesc, fără escale și fără drumuri suplimentare către alte aeroporturi”, anunță reprezentanții Aeroportului Bacău.