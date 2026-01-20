VIDEO: Accident la Pasajul Letea, din Bacău. Un Volvo a lovit o autotutilitară Ford

Un accident s-a produs marți, în jurul orelor 17:00, la intrarea dinspre Orizont pe Pasajul Letea (Narcisa).

La fața locului, au sosit o ambulanță și mai multe mașini de intervenție ale ISU Bacău. Din primele relatări, reiese că nu sunt victime, fiind vorba despre o simplă tamponare, ipoteză confirmată de IPJ Bacău. Au fost implicate în accident un autoturism Volvo și o dubă Ford.

Zona este afectată de problemele cronice ale pasajului, unde pe un sens circulația este „strangulată”, după ce o parte a balustradei s-a prăbușit.

De asemenea, din cauza blocării circulației sub pasaj, mulți șoferi aleg să încalce legislația și să treacă pe interzis de o parte sau alta a Căii Mărășești.