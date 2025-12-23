VIDEO: Accident spectaculos la Moinești. Imagini surprinse de o cameră de supraveghere

Imagini video surprinse de o cameră de supraveghere au surprins momentul unui accident spectaculos produs sâmbătă, în municipiul Moinești, pe strada Zorilor, în zona Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești. În eveniment au fost implicate un taxi – o Dacia Duster – și o autoutilitară.

Înregistrarea arată clar dinamica impactului violent, în urma căruia taximetrul se răstoarnă peste cap și revine pe roți, scena părând desprinsă dintr-un film de acțiune. Deși forța coliziunii este evidentă, incidentul s-a încheiat, în mod surprinzător, fără consecințe grave.

Potrivit IPJ Bacău, șoferul autoutilitarei a fost sancționat contravențional și a rămas fără permisul de conducere pentru 90 de zile.

Accidentul se înscrie într-o serie de evenimente rutiere produse în ultima perioadă în Moinești, după tragedia de vineri seară, când doi tineri, soț și soție, și-au pierdut viața într-un alt accident grav.

Sursă video: Județul Bacău Bun și Rău