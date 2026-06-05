VIDEO Adolescent de 15 ani, lovit de o cisternă pe o trecere de pietoni din Răcăciuni

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Un băiat de 15 ani a scăpat ca prin miracol după ce a fost lovit de o cisternă, pe o trecere de pietoni din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Imaginile cu momentul accidentului au fost surprinse de camera de la bordului unei mașini care venea din sens opus, potrivit stirileprotv.ro.

Șoferul cisternei a încercat să îl evite pe băiat, dar nu a reușit, mai ales că cel mic grăbise pasul. Impactul l-a proiectat pe asfalt. Minorul a fost transportat la spital, cu mai multe traumatisme.

În fața anchetatorilor, șoferul a declarat că l-a văzut prea târziu și nu a avut timp să frâneze.

Etilotestul a indicat că bărbatul nu consumase alcool înainte să urce la volan. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.