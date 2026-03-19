VIDEO: Autostrada A7 Focșani – Bacău: lucrări în ritm susținut pe lotul Răcăciuni – Bacău. Stadiul a trecut de 70%

Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, avansează într-un ritm susținut, potrivit unei informări transmise de CNAIR. Stadiul fizic de execuție a depășit deja pragul de 70%.

Pe șantier este mobilizat un număr semnificativ de resurse:

• peste 600 de muncitori (calificați și necalificați), mecanici, șoferi și personal tehnic

• aproximativ 150 de autobasculante și utilaje

În prezent, pe acest tronson se desfășoară mai multe tipuri de lucrări:

• construcția de structuri – poduri și pasaje

• așternerea mixturilor asfaltice

• amenajarea bretelelor la nodul rutier Bacău Sud

• stabilizarea stratului superior de fundație

• realizarea umpluturilor cu pământ și balast

• lucrări de taluzare

Mobilizarea este vizibilă în special în zona nodurilor rutiere, dar și la pasajul peste calea ferată din apropierea localității Nicolae Bălcescu. Aici se lucrează la cofrarea și armarea elevațiilor pilelor, la banchetele culeelor, la aplicarea hidroizolațiilor și la decofrarea elementelor structurale.

Lotul 3 are o lungime de 21,5 kilometri, iar lucrările au început în mai 2023. Contractul, în valoare de peste 1,67 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat din fonduri europene și este executat de asocierea de firme Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade.

Autostrada A7 este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Moldova, urmând să asigure o conexiune rapidă între regiune și restul țării.