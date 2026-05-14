VIDEO Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani: lucrările „au prins viteză” în zona Romanului

Noi imagini filmate pe 13 mai, cu șantierul de pe Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani, au fost publicate de Raducu P Drum, unul dintre pasionații de infrastructură.

Filmarea s-a bucurat de numeroase aprecieri și comentarii, precum:

„Mulțumim pentru filmare, Răducu! Aşa arată când un termen limită nu te sperie, ci te transformă într-o armată foarte bine organizată. TOT ÎNAINTE!”

„Progresele sunt evidente! Spor în toate oameni harnici ai UMB”

„Bună domnule, cadrele sunt sugestive privind progresul de execuție, dar natura îi joacă feste constructorului cu aceste instabilități de vreme rea cu ploi și vânt,închide mersul fluent de execuție.Mulțumesc mult, voi urmări atent viitoarele filmări de pe oricare șantier rutier sau CFR.”

La sfârșitul lunii aprilie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunța că UMB a început așternerea primelor straturi de asfalt pe 20 din cei 77 km ai sectorului Bacău-Pașcani. Stadiul fizic al lucrărilor pe cele două loturi este de 49,1% (Lotul 1, Săucești-Trifești: 30,3 km total), respectiv 46,9% (Lotul 2, Trifești – Gherăești: 18,99 km total).