VIDEO Deputatul Mircea FECHET: „Programul RePowerEU riscă să devină o oportunitate ratată, cu un sprint tardiv de cheltuire a banilor europeni!”

Mircea Fechet propune trei soluții cu efect imediat pentru accelerarea implementării Programului RePowerEU, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program care – potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) – înregistrează întârzieri la autorizarea cererilor de plată, în condițiile în care termenele de finalizare sunt 30 iunie, respectiv 30 iulie 2026, se arată într-un comunicat de presă.

Deputatul liberal Mircea Fechet a atras atenția, din Parlamentul României, asupra întârzierilor majore în implementarea programului RePowerEU și asupra riscului ca fondurile europene dedicate românilor vulnerabili să fie pierdute, în detrimentul gospodăriilor sărace, care depind de investițiile asumate de România pentru reducerea costurilor la energia electrică. Mircea Fechet, care a citat datele «alarmante» prezentate recent de secretarul de stat din MIPE, Alina Gîrbea, potrivit cărora au fost autorizate la plată în jur de 20% cereri pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii, și aproximativ 15% cereri pentru eficientizarea energetică a locuințelor, avertizează că ritmul de derulare a programului asumat acum câteva luni este mult sub așteptări,calendarul de implementare s-a comprimat și presiunea finalizării pune sub semnul întrebării calitatea execuției din teren. Deputatul consideră că situația actuală arată o lipsă de adaptare la realitatea din afara birourilor din București. În context, Mircea Fechet a criticat vocile care au mizat exclusiv pe RePowerEU ca alternativă la Programul „Casa Verde”, ignorând diferențele reale dintre tipurile de consumatori și nevoile acestora. Deputatul a propus o serie de măsuri imediate pentru a asigura finalizarea proiectelor în condiții corecte și a evita astfel pierderea banilor europeni.

„E Săptămâna Patimilor pentru credincioșii catolici și, în buna practică a învățăturii creștine, suntem chemați să ne îndreptăm atenția către cei vulnerabili. Din acest punct de vedere, mi-aș dori ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) să le poată da vești bune beneficiarilor programului RePowerEU, îndelung așteptat de românii care își calculează la virgulă consumul de energie electrică.

Un program cu bugete inițiale de peste 1,1 miliarde euro, construit exact pentru a reduce facturile la energie și pentru a aduce un minim de siguranță în casele celor care trăiesc la limită – aproape 60.000 gospodării vulnerabile.

Pe hârtie, totul e ca la carte. Din păcate, cele mai proaspete date referitoare la modul în care avansează RePowerEU, anunțate recent – chiar din interiorul ministerului – de către secretarul de stat Alina Gîrbea, sunt mai mult decât alarmante. Până acum, MIPE a autorizat la plată peste 22.000 vouchere pentru investiția 4 – instalarea de panouri fotovoltaice și baterii, adică în jur de 20%, și puțin peste 2.100 locuințe pe investiția 7 – pentru eficientizarea energetică a gospodăriilor, adică aproximativ 15%.

Raportând aceste numere la termenele bătute în cuie, rezultă nu doar un calendar extrem, extrem de strâns pentru implementare, ci un adevărat maraton de cheltuire a banilor europeni în următoarele 90, respectiv 120 zile. Pentru că mai sunt trei, respectiv patru luni până la linia de finiș. Asta înseamnă că timpul nu mai are răbdare cu MIPE, iar ritmul actual nu duce acolo unde trebuie. 61.162 români așteaptă panourile fotovoltaice, peste 24.000 gospodării așteaptă bateriile și aproape 15.000 locuințe așteaptă să fie eficientizate energetic.

Și încă îmi sună în minte vocile politicienilor care îmi transmiteau să nu insist cu Casa Verde, pentru că avem RePowerEU, arătând un mare deficit de înțelegere a beneficiarilor și ignorând faptul că programul Casa Verde se adresa acelor consumatori care au făcut masiv trecerea către consumul casnic bazat pe energie electrică”, a spus Mircea Fechet.

Deputatul a subliniat că, în lipsa unei reacții ferme și rapide din partea MIPE, programul RePowerEU riscă să devină «un nou exemplu de oportunitate ratată», cu efecte directe asupra încrederii românilor în capacitatea statului de a gestiona eficient finanțările europene destinate tranziției energetice.

„Ține de voința MIPE dacă RePowerEU va fi o reușită sau va rămâne încă un exemplu de oportunitate ratată. Stă în puterea MIPE să îndrepte lucrurile acum, prin măsuri directe, cu efect imediat:

1. Creșterea vitezei de implementare a prestatorilor, care și-au asumat mai mult decât pot livra și abandonează proiectele. 2. Identificarea rapidă a cauzelor pentru care apar sincope în prelucrarea și validarea dosarelor. 3. Demararea de urgență a procedurilor de începere a lucrărilor cu toți beneficiarii care au primit notificare de acceptare la finanțare, pentru toate dosarele aflate pe lista de supracontractare și depuse în numele consumatorilor vulnerabili, iar sumele care depășesc bugetul PNRR – o situație improbabilă azi – să fie decontate prin Administrația Fondului pentru Mediu.

În vara anului trecut, ministrul Dragoș Pîslaru spunea că acest program «trebuie accelerat și prioritizat». Avea dreptate atunci, îi dau dreptate și acum. Diferența este că, între timp, fereastra de oportunitate aproape că s-a închis, iar fondurile europene nu se recuperează din sprinturi care pun sub semnul întrebării calitatea execuției în teren”, a menționat deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.