VIDEO: Excavații ilegale și deșeuri abandonate pe malul râului Tazlău. Garda de Mediu Bacău continuă investigațiile

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Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au descoperit o zonă afectată de excavații și depozitări ilegale de deșeuri pe raza comunei Pârjol, în urma unei acțiuni de control neplanificate desfășurate recent pe malul râului Tazlău.

Potrivit reprezentanților instituției, verificările au avut ca scop supravegherea stării factorilor de mediu și evaluarea integrității albiei râului. În teren, comisarii au identificat pe malul stâng al Tazlăului o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați afectată de lucrări de excavație.

Zona prezenta numeroase denivelări și gropi rezultate în urma extragerii materialului aluvionar, precum și depozitări neregulate de balast și pietriș. De asemenea, urmele lăsate de utilaje indică faptul că exploatarea terenului a avut loc recent.

În apropierea perimetrului verificat, echipele de control au constatat și existența unor depozitări necontrolate de deșeuri amestecate, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Printre materialele abandonate se numără azbest, resturi provenite din construcții, sticlă, plastic și deșeuri vegetale.

Reprezentanții Gărzii de Mediu atrag atenția că astfel de activități pot avea un impact semnificativ asupra ecosistemului local și asupra cursurilor de apă.

„Exploatarea rațională și legală a resurselor minerale este o obligație, nu o opțiune”, au transmis comisarii de mediu.

Instituția a anunțat că investigațiile continuă pentru identificarea persoanelor responsabile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Totodată, verificarea și combaterea depozitărilor ilegale de deșeuri în zonă rămân printre prioritățile autorităților de mediu.

Garda de Mediu Bacău precizează că cele patru echipe de comisari aflate în activitate desfășoară constant controale în teren, în cadrul eforturilor de protejare a cursurilor de apă și a mediului înconjurător.