VIDEO-FOTO – Accident rutier cu victime, pe Calea Mărășești, din Bacău: 2 minore de 14 ani au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc azi-noapte, pe strada Calea Mărășești din municipiul Bacău, după ce un autoturism condus de un tânăr de 19 ani a intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar. În urma impactului, două fete de 14 ani, pasagere în autoturism, au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unupetrotus.ro.

Potrivit IPJ Bacău, tânărul, din comuna Sascut, conducea autoturismul pe banda a doua, spre Calea Republicii, când nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autobuzul aflat în fața sa, condus de un bărbat de 55 de ani, din județul Vrancea, și a intrat în coliziune cu acesta.

„În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a două minore în vârstă de 14 ani, din comuna Sascut, pasagere în autoturism, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Bacău.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.

SURSA VIDEO: Cristea Florinel