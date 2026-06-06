FOTO-VIDEO Inundații în Onești, din cauza ploilor abundente! Pompierii au intervenit în mai multe zone

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Ploaia abundentă de astăzi a inundat mai multe gospodării și străzi din Onești. Pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă, pompierii oneșteni au intervenit în mai multe zone.

Astfel, echipajele operative au acționat pentru:

evacuarea apei dintr-un beci, în satul Gutinaș, comuna Ștefan cel Mare;

evacuarea apei dintr-o curte, pe strada Calea Bacăului din municipiul Onești;

îndepărtarea apei acumulate pe carosabil, pe strada Perchiului din municipiul Onești;

evacuarea apei dintr-o curte, pe strada Ecoului din municipiul Onești;

evacuarea apei dintr-o curte, pe Aleea Podu Alb din municipiul Onești;

evacuarea apei dintr-un beci, pe strada Nucului din municipiul Onești;

degajarea unui autoturism blocat pe un drum afectat de ploile torențiale, în municipiul Onești, cartier Slobozia, drumul spre Rotunda;

evacuarea apei dintr-o curte, pe strada Valea Caraclăului din municipiul Onești.

Pompierii militari monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea efectelor generate de fenomenele meteorologice, în sprijinul cetățenilor și al comunităților afectate.