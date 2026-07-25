VIDEO: Progres important realizat într-o săptămână de Umbrărescu pe viaductul de la Cleja, punctul critic de pe șantierul autostrăzii A7 

Imagini spectaculoase cu viaductul de la Cleja, punctul critic de pe Autostrada Moldovei A7. O serie de cadre filmate cu drona arată progresul uimitor realizat în doar o săptămână de constructorul UMB la cea mai complexă și impresionantă structură de pe tronsonul Focșani – Bacău.

Schimbări vizibile de la o săptămână la alta la viaductul de la Cleja

Viaductul de la Cleja este situat în județul Bacău, în dreptul localității Cleja, pe lotul 3 (Răcăciuni – Bacău) al autostrăzii A7, în jurul kilometrului 83. El este un considerat punctul critic pentru finalizarea sectorului dintre Adjud și Bacău. Din punct de vedere tehnic, acesta este un viaduct masiv de 1.215 metri lungime, fiind format din 33 de deschideri.

Pe contul de YouTube „Răducu P Drum”, cunoscut în comunitatea pasionaților de infrastructură rutieră și feroviară, a fost publicat un videoclip care arată cum avansează lucrările la viaductul de la Cleja, de la o săptămână la alta. Mai exact din 14 iulie și până la data de 23 iulie, când a fost realizată ultima filmare. În cele 9 zile se observă un progres remarcabil.

Complexitatea tehnică a acestui obiectiv derivă din condițiile din teren și din suprapunerea mai multor elemente de infrastructură într-un singur punct.

Traseul autostrăzii traversează o zonă mlăștinoasă și lunca râului Cleja. Fundarea unei structuri gigantice pe un sol moale a necesitat foraje la mare adâncime, soluții tehnice speciale de consolidare și stâlpi de susținere foarte înalți, unii depășind 20 de metri înălțime.

De asemenea, viaductul trebuie să treacă simultan peste râul Cleja și peste Magistrala 500 de Cale Ferată, una dintre cele mai circulate artere feroviare din țară. Lucrările de montare a grinzilor grele peste liniile de tren au impus restricții severe și măsuri speciale de siguranță pentru a nu da peste cap traficul feroviar.