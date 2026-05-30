VIDEO: „Zeița de la Montreal”, decorată de Nicușor Dan. Oneșteanca Nadia Comăneci a primit „Steaua României”

Prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice la vârsta de 14 ani, oneșteanca Nadia Comăneci, a fost decorată sâmbătă cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conform unui decretul semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a semnat sâmbătă o serie de decrete de decorare, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

În semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, șeful statului a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, conform unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, președintele a conferit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești.

Ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci a avut loc de la ora 12 la Palatul Cotroceni.

Care sunt cele mai importante medalii ale Nadiei Comăneci?

Sportiva română a obținut, de altfel, la Jocurile Olimpice de la Montreal, de șapte ori scorul perfect, câștigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (pe echipe) și una de bronz (la sol).

Născută în 12 noiembrie 1961, la Onești, Nadia Comăneci a câștigat în cariera sa 9 medalii la Jocurile Olimpice (5 de aur, 3 de argint și 1 de bronz), 4 la Campionatele Mondiale (2 de aur și 2 de argint), 12 la Campionatele Europene (9 de aur, 2 de argint și 1 de bronz) și 5 la Universiadă (5 de aur).