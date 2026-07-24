Vin la Insulă 2026 – trei zile în care vara se trăiește la maximum, pe Insula de Agrement din Bacău

Între 21-23 august 2026, Insula de Agrement devine, a treia oară, locul în care se întâlnesc zeci de crame renumite din țară și de peste hotare, producători de produse tradiționale, vendori ce oferă rețete din gastronomia românească și internațională, producători și firme din industriile conexe, ce oferă oportunități de afaceri pentru domenii diverse.

Festivalul invită, pentru fiecare seară, artiști renumiți ce adună un public numeros care va putea fredona melodii celebre. Este un festival elegant și atent organizat, ce anunță sfârsitul verii.

Ediția 2026 confirmă, cu cifre, succesul primelor două: peste 10.000 de vizitatori așteptați, 80+ expozanți, 50+ producători de vin cu prezentări și degustări, 300+ etichete prezente la festival și peste 30 de ore de evenimente live.



Festivalul oferă atracții și surprize pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate interesele: zone de street food cu preparate gastronomice diverse pentru toate gusturile, Business Area cu oportunități de networking B2B pentru antreprenori, zonă specială cu atracții pentru copii cu trambuline, tobogane gonflabile, animatori și multe altele, zona Glow & Chill pentru tineri și un expo auto special. Pasionații de vinuri vor avea acces la prezentări și masterclass-uri cu oenologul prof. univ. dr. ing. Dorin Popa și expertul Marius Gîrlea, în toate cele 3 zile ale festivalului.



Programul artistic se adresează publicului larg:

– Vineri, 21 august,Trio Project vor avea un program cu melodii grecești începând cu ora 19:00, Raluka & Proiectul Balkanic de la 20:30, iar DJ George Mihail va mixa toată ziua și de la ora 22:00, organizatorii vă propun Club în aer liber, cu mixuri renumite.



– Sâmbătă, 22 august, Andrei Bănuță va concerta începând cu ora 20:30, DJ Teodor Ambăruș va continua programul.



– Duminică, 23 august, Academia de dans Underground Dance Center vin cu o demonstratie de dans sportiv,Trio Project va cânta cele mai frumoase melodii grecești și incepând cu ora 20:30, trupa de tenori DIMMAS oferă publicului melodii celebre din repertoriul internațional și național. Dj George Mihail va continua cu disco in aer liber.



”Vin la Insulă” nu te obligă să alegi între vin și muzică, între relaxare și energie, între a degusta produse culinare și a alege dintre produsele și serviciile prezentate de firme: le ai pe toate, în același loc. Biletul sau abonamentul include paharul de degustare și acces pe toate cele trei zile.



Ia-ți biletul din timp de pe https://www.iabilet.ro/bilete-vin-la-insula-125092! Opțiunile de bilete variază: bilet de o zi la 70 lei, abonament pentru cele trei zile la 180 lei / pers, abonament de grup (4 persoane) la 120 lei / pers, abonament DUO (2 persoane) la 150 lei / pers. Biletele se pot achiziționa și la intrare, iar copiii de până în 14 ani beneficiază de intrare gratuită

Mai multe detalii despre eveniment și atracții puteți vizualiza pe website-ul ficial www.moldaviawine.ro si pe paginile de social media.