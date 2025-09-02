Viziteu anunță „impact zero” la Primăria Bacău, în urma concedierilor propuse de Bolojan. Vezi câte concedieri se vor face în toate primăriile din județ

Guvernul a prezentat o simulare a concedierilor din rândul primăriilor și consiliilor județene. În ceea ce privește județele cel mai puțin afectate de concedierile propuse de Ilie Bolojan, clasamentul e condus de Bihor (scădere de doar 2%), Tulcea (scădere de 4%), Bacău și Vaslui (scădere de 5%) și București (minus 8%).

Simularea prezentată de guvern vizează o reducere cu 10% a totalului de posturi ocupate la nivelul întregii țări în primării și consilii județene. La Primăria Bacău, de pildă, nu se vor face concedieri, datorită unei „scheme” explicate de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu la B1 TV.

„Disensiunile din coaliție provin din diferențele de organizare din primării. Procentul de reduceri anunțat nu se referă la procentul de oameni concediați. Există trei aspecte: numărul de posturi pe care o primărie le poate înființa, care este impactat de cei 45% (cifra anunțată de premierul Bolojan – n.n), numărul efectiv de posturi aprobate de un consiliu local și, din acest număr, câte posturi sunt ocupate efectiv. Așa se ajunge ca, în fapt, să se ajungă la concedieri efective de 15%. Și această cifră variază în funcție de primării. De exemplu, la Primăria Bacău ar fi un impact zero, pentru că noi lucrăm de mai mult de trei ani cu o schemă suplă de personal, iar în alte părți ar fi un impact de peste 20%”, a declarat primarul Bacăului.

„Diferențele de personal din primării mai provin din faptul că unele au angajați în „scheme” din afara primăriilor, în așa-numitele servicii publice, cum este cel de salubritate. Sau pot fi angajați în societăți ale primăriei, care prestează pentru aceasta anumite servicii. Unii au în primării muncitori calificați/necalificați, unii nu au, ci au doar funcționari. De aici provin diferențele așa de mari. De asemenea, în unele primării de comune s-ar putea ajunge în urma concedierilor la o schemă de 4-5 angajați și nu este clar dacă vor mai putea funcționa. De aceea am convingerea că în următoarele două săptămâni se va ajunge la un compromis și se vor asigura că toate primăriile vor putea continua să funcționeze”, a mai precizat Stanciu Viziteu.

În județul Bacău, există în sistem 6.064 posturi aprobate, din care sunt ocupate doar 3.692. Vor fi concediate efectiv 191 de persoane, din 40 de primării.