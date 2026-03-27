Viziteu încearcă să o dreagă, după valul de nemulțumiri: Primăria revine la bonificația de 10% pentru plata taxelor, din 2027

După ce majorările de taxe și reducerea facilităților fiscale au stârnit un val de nemulțumiri în rândul băcăuanilor iar încasările la buget la început de an au scăzut, Primăria Bacău încearcă acum să repare situația. Administrația condusă de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu propune revenirea la bonificația de 10% pentru plata anticipată a impozitelor locale în 2027.

Potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și mai mulți consilieri locali, persoanele fizice ar urma să beneficieze de o reducere de 10% dacă își achită integral impozitele pe proprietate până la 31 martie 2027.

„Se aprobă […] acordarea unei bonificații de 10% persoanelor fizice din Municipiul Bacău pentru plata anticipată, integrală a impozitului pe proprietate până la 31 martie 2027”, se arată în proiectul de hotărâre.

În cazul firmelor, municipalitatea nu stabilește încă un procent clar, urmând ca „o analiză fiscală și legislativă” să decidă politica aplicabilă persoanelor juridice.

Proiectul vine după ce, pentru anul 2026, administrația locală a redus bonificația pentru plata anticipată, în contextul majorării taxelor locale, decizie care a fost criticată în spațiul public. Mai mult, încasările în ianuarie au scăzut față de aceeași lună din 2025, deși nivelul taxelor a crescut cu 80%.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local Bacău.