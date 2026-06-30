Weekend de „foc” pentru pompierii băcăuani: peste 100 de intervenții, dintre care 69 pentru acordarea ajutorului medical

În perioada 26 iunie – 28 iunie, pompierii militari băcăuani au gestionat un număr de 108 situații de urgență, intervenind prompt pentru limitarea efectelor și salvarea de vieți și bunuri.

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Cea mai mare pondere a misiunilor a fost reprezentată de asistența medicală de urgență, cu un total de 69 de cazuri, echipajele SMURD acordând primul ajutor calificat și sprijin persoanelor aflate în dificultate. Tot în această perioadă a fost înregistrată o misiune de descarcerare.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea a 6 incendii, 3 incendii de vegetație uscată, precum și alte 3 situații de urgență diverse. În sprijinul comunității au fost desfășurate 4 acțiuni de asistență a persoanelor, 2 recunoașteri în teren, precum și 9 deplasări fără intervenție. Totodată, a fost înregistrată o alertă falsă și 9 alte intervenții, iar o misiune a vizat sprijinul la intervenții operative.

Pe parcursul perioadei analizate, echipajele de intervenție au reușit salvarea a 14 animale, iar bunurile protejate în urma acțiunilor desfășurate au fost estimate la aproximativ 600.000 de lei.