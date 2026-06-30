Weekend de „foc” pentru pompierii băcăuani: peste 100 de intervenții, dintre care 69 pentru acordarea ajutorului medical

În perioada 26 iunie – 28 iunie, pompierii militari băcăuani au gestionat un număr de 108 situații de urgență, intervenind prompt pentru limitarea efectelor și salvarea de vieți și bunuri.
Cea mai mare pondere a misiunilor a fost reprezentată de asistența medicală de urgență, cu un total de 69 de cazuri, echipajele SMURD acordând primul ajutor calificat și sprijin persoanelor aflate în dificultate. Tot în această perioadă a fost înregistrată o misiune de descarcerare.
De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea a 6 incendii, 3 incendii de vegetație uscată, precum și alte 3 situații de urgență diverse. În sprijinul comunității au fost desfășurate 4 acțiuni de asistență a persoanelor, 2 recunoașteri în teren, precum și 9 deplasări fără intervenție. Totodată, a fost înregistrată o alertă falsă și 9 alte intervenții, iar o misiune a vizat sprijinul la intervenții operative.
Pe parcursul perioadei analizate, echipajele de intervenție au reușit salvarea a 14 animale, iar bunurile protejate în urma acțiunilor desfășurate au fost estimate la aproximativ 600.000 de lei.
Având în vedere faptul că în 24 de ore au fost înregistrate trei incendii de vegetație uscată, reamintim cetățenilor că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă. Astfel de practici pot genera incendii greu de controlat, cu propagare rapidă către locuințe, păduri sau alte bunuri, punând în pericol vieți omenești și mediul înconjurător.
Cetățenii sunt rugați să respecte legislația în vigoare și să evite orice activitate care implică utilizarea focului deschis în spații deschise, în special în condiții de temperaturi ridicate și uscăciune accentuată. Prevenirea rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva incendiilor de vegetație.
Pentru a fi pregătiți în fața oricărei situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență, disponibilă la adresa https://fiipregatit.ro. De asemenea, vă recomandăm să descărcați aplicația DSU, care oferă informații utile despre prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, din App Store sau Google Play.
- ISU Bacău
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