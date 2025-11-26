Zeci de videoclipuri pro-ruse fabricate cu AI-ul, publicate în ultimele zile. Dep. Fechet: „Putiniștii s-au făcut frați cu Inteligența Artificială ca să ne dezbine”

Deputatul Mircea Fechet (președintele PNL Bacău) a tras un semnal de alarmă în Parlamanetul României, cu privire la pericolul propagandei pro-ruse, realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Potrivit deputatului Fechet, în ultimele 4 zile au apărut în spațiul public mai mai multe videoclipuri, care au ajuns la milioane de vizualizări, care propagă mesaje de dezbinare și revoltă socială.

„Putiniștii s-au făcut frați cu Inteligența Artificială ca să ne dezbine. Să nu avem niciun dubiu: Ziua Națională a României le stă în gât bombardierilor pro-ruși, care nu suportă să ne vadă uniți și pe care solidaritatea noastră îi arde ca apa sfințită. Recent, am mai primit o dovadă că în laboratoarele de propagandă se coc scenarii pentru «revolte sociale». În doar patru zile, rețelele sociale au fost inundate de zeci de videoclipuri fabricate cu noile tehnologii, iar șase filmulețe au strâns peste 4,5 milioane de vizualizări, zeci de mii de distribuiri și reacții”, transmite Mircea Fechet.

Printre exemple, se află un videoclip cu un copil băgat în sperieți de un polițist inventat. Altul care condamnă „pușcăriașii care mănâncă pe banii românilor”. Un bunic eliberat după 60 ani de detenție imaginată. Tineri care amenință Parlamentul, care plâng în ploaie pentru șoferii de TIR, care nu pot dormi „când România e luată”. Într-un clip, un personaj chiar recunoaște: „Chiar dacă nu sunt real, mesajul e important.”