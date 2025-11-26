Zeci de videoclipuri pro-ruse fabricate cu AI-ul, publicate în ultimele zile. Dep. Fechet: „Putiniștii s-au făcut frați cu Inteligența Artificială ca să ne dezbine”

Deputatul Mircea Fechet (președintele PNL Bacău) a tras un semnal de alarmă în Parlamanetul României, cu privire la pericolul propagandei pro-ruse, realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.
Potrivit deputatului Fechet, în ultimele 4 zile au apărut în spațiul public mai mai multe videoclipuri, care au ajuns la milioane de vizualizări, care propagă mesaje de dezbinare și revoltă socială.
„Putiniștii s-au făcut frați cu Inteligența Artificială ca să ne dezbine. Să nu avem niciun dubiu: Ziua Națională a României le stă în gât bombardierilor pro-ruși, care nu suportă să ne vadă uniți și pe care solidaritatea noastră îi arde ca apa sfințită. Recent, am mai primit o dovadă că în laboratoarele de propagandă se coc scenarii pentru «revolte sociale». În doar patru zile, rețelele sociale au fost inundate de zeci de videoclipuri fabricate cu noile tehnologii, iar șase filmulețe au strâns peste 4,5 milioane de vizualizări, zeci de mii de distribuiri și reacții”, transmite Mircea Fechet.
Printre exemple, se află un videoclip cu un copil băgat în sperieți de un polițist inventat. Altul care condamnă „pușcăriașii care mănâncă pe banii românilor”. Un bunic eliberat după 60 ani de detenție imaginată. Tineri care amenință Parlamentul, care plâng în ploaie pentru șoferii de TIR, care nu pot dormi „când România e luată”. Într-un clip, un personaj chiar recunoaște: „Chiar dacă nu sunt real, mesajul e important.”
Sunt clipuri postate pe un cont de „creator digital”, care prezintă copii, tineri și bunici în ipostaze dramatice, cu voci stridente, replici tăioase și afirmații menite să inflameze emoții extreme.
Așa arată manipularea brută. Clipuri fabricate cu intenție și împinse pe platforme unde algoritmii susțin mecanismul fabricat din conflict, indignare, frustrări și dezamăgiri. Creatorii lor nu doar că ajută bulgărele de ură să se rostogolească, dar și încasează. Cu cât strâng mai multe reacții, cu atât câștigă mai mult. E un paradox amar: realitatea românilor e caricaturizată, e exploatată pentru profit.
Am atras atenția azi, din Parlament, că România are nevoie urgent de o infrastructură națională de alertă anti-deepfake.
Am propus și un set de măsuri rapide, care să blocheze conținutul fabricat cu ajutorul Inteligenței Artificiale și să protejeze spațiul digital de propaganda pro-rusă.
Concret, mă refer la o platformă publică de raportare rapidă a conținutului suspect, un sistem automat de semnalare a videoclipurilor generate cu Inteligența Artificială și o unitate de răspuns în 24 ore, care să verifice și să comunice public dacă un conținut este autentic.
Toate, gestionate de Ministerul Digitalizării și instituțiile cu atribuții complementare, ca să nu mai reacționăm abia după ce un videoclip toxic a devenit viral.
Eforturile pe care le face acum Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) sunt de apreciat, dar nu sunt suficiente.
Când avem de a face cu agresiuni digitale din ce în ce mai rafinate, care țintesc direct mințile oamenilor, reacția noastră trebuie să fie pe măsura provocării: coordonată, rapidă, fermă. Pentru ca românii să nu mai fie lăsați să ghicească singuri ce e adevărat și ce nu, și să poată avea încredere că statul îi protejează și de manipulare, și de manipulatori.– deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău
