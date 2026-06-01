1 Iunie la Bacău: zi plină de spectacole, jocuri și surprize pentru copii în Piața Tricolorului

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Primăria Municipiului Bacău îi invită pe copii și părinți să sărbătorească Ziua Internațională a Copilului în Piața Tricolorului, unde luni, 1 iunie, va avea loc o nouă ediție a Festivalului Copiilor și al Familiei. Programul include spectacole artistice, ateliere gratuite, activități sportive, jocuri în aer liber și concerte care se vor desfășura pe parcursul întregii zile.

Pe scena amplasată în centrul orașului vor urca elevi ai școlilor și cluburilor de dans, artiști locali și tineri talentați. Evenimentele încep la ora 10:00 cu recitalul Academiei „Sing with Daniela Maria Dumitru”, urmat de momente susținute de MoonLight Dance, Grădinița Pinocchio și Clubul Katy Dance, RD Art Academy, Fundația Teatrală Neghiniță și Tempo Dance.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei va avea loc la ora 14:00, când voluntarii FSC vor organiza tradiționala bătaie cu apă, iar de la ora 18:00 participanții sunt invitați la explozia de culoare a evenimentului „Color Fun Battle with Powder”.

Seara va continua cu recitaluri și spectacole susținute de Ariana Luncanu și Ansamblul de Percuție Spirit, iar de la ora 20:30 pe scenă va urca Trupa Artizan. Festivalul se va încheia cu finala concursului Young Rising Star – Young Island Festival, programată între orele 21:30 și 22:30.

Ateliere gratuite și activități în aer liber

În paralel cu programul artistic, organizatorii au pregătit numeroase activități pentru copii și familii.

În intervalele 10:00-14:00 și 16:00-20:00, voluntarii FSC și Crucea Roșie vor coordona ateliere gratuite de face painting, modelaj de baloane, desen și pictură. De asemenea, ISU Bacău și Protecția Civilă vor organiza activități educative privind siguranța și intervențiile în situații de urgență.

Copiii vor putea vizita expoziția tehnică realizată împreună cu instituțiile publice, vor avea acces gratuit la toboganele gonflabile și se vor putea fotografia gratuit în cabina foto amenajată în zona evenimentului.

Programul include și activități de educație 3D, demonstrații și jocuri fotbalistice organizate de Academia FC Bacău, precum și oprirea Caravanei Cristalelor – Trenulețul Copiilor.

De la ora 16:00, Play Camp va propune jocuri și activități recreative, iar seara, între 18:00 și 20:00, atmosfera va fi animată de teatru stradal, spectacole de comedie și un show cu baloane uriașe de săpun.

Program pe scenă – 1 Iunie

10:00 – 10:30 Academia Sing with Daniela Maria Dumitru

10:30 – 11:00 MoonLight Dance

11:00 – 12:00 Grădinița Pinocchio și Clubul Katy Dance

12:00 – 12:45 RD Art Academy

12:45 – 13:30 Fundația Teatrală Neghiniță

13:30 – 14:00 Tempo Dance

14:00 – 14:30 Bătaie cu apă

14:30 – 15:45 TralalaKids Bacău

15:50 – 16:30 Clasa de vioară a profesorului Denis Gogan

16:30 – 17:00 MoonLight Dance

17:00 – 17:30 Kinderfest – K-Pop Party

17:30 – 18:00 Firstep by Deea

18:00 – 18:10 Color Fun Battle with Powder

19:00 – 19:20 Ariana Luncanu

19:20 – 20:20 Ansamblul de Percuție Spirit

20:30 – 21:30 Trupa Artizan

21:30 – 22:30 Young Rising Star – Finala tinerelor talente