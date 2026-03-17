Accident cu două victime pe E85, în comuna Nicolae Bălcescu

Un grav accident rutier a avut loc, în această dimineață pe E85, în comuna Nicolae Bălcescu. Potrivit unupetrotus.ro, două persoane au fost rănite și transportate la spital.

La locul accidentului, s-au deplasat pompierii militari, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean.

„În urma accidentului au rezultat două victime conștiente. Acestea au fost preluate și transportate la spital de către echipajele SAJ. Pompierii au acționat pentru asigurarea zonei, fiind luate măsurile specifice de prevenire a incendiilor”, transmite ISU Bacău.