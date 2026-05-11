Accident rutier mortal în comuna Ștefan cel Mare, sat Rădeana

Un accident mortal a avut loc, duminică după-amiază, în comuna Ștefan cel Mare, sat Rădeana.

Potrivit ISU Bacău, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială pentru stingere și ambulanța SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului au rezultat două victime. O persoană, conștientă, a suferit un atac de panică, iar cea de-a doua victimă, a fost găsită în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, nu a răspuns manevrelor efectuate, fiind declarat decesul acesteia.