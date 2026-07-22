Admitere liceu 2026: Repartizarea computerizată pentru absolvenții de clasa a VIII-a are loc astăzi

Rezultatele admiterii la liceu 2026 pentru absolvenții de clasa a VIII-a vor fi publicate astăzi pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor, transmite EduPedu.ro. Rezultatele repartizării în licee vor putea fi văzute introducând codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la Evaluarea Națională 2026.

De joi, elevii admiși și părinții lor pot merge la liceul la care au fost repartizați pentru confirmarea locului, în funcție de programul de lucru comunicat de fiecare liceu în parte. Dosarele de înscriere pot fi depuse la liceu până pe 28 iulie, conform calendarului oficial.

Lista documentelor necesare pentru confirmarea locului:

Cerere de înscriere (o primește fiecare elev de la liceu);

Copie a certificatului de naștere al elevului;

Copie a cărții de identitate a elevului;

Copie a cărților de identitate ale ambilor părinți;

Adeverință cu domiciliul in cazul cartilor de identitate electronice;

Copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați

Foaia matricolă;

Adeverință cu notele și media de la Evaluarea Națională;

Adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a cu fișa de vaccinări pe verso;

Consimțământ de prelucrare a datelor personale;

Programul de înscriere diferă în funcție de liceu.

Citește despre calendarul admiterii pe EduPedu.ro!