Bacăul a găzduit Concursul Național de Informatică „Urmașii lui Moisil”. În ediția din acest an au participat 70 de elevi

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

În perioada 5–7 iunie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a organizat etapa națională a Concursului Național de Informatică „Urmașii lui Moisil”, competiție dedicată promovării excelenței și performanței în informatică în rândul elevilor de liceu.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI) și al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, reunind elevi talentați din întreaga țară, pasionați de informatică și de provocările algoritmice.

La ediția din acest an au participat 70 de elevi proveniți din 21 de județe ale României și un echipaj din Republica Moldova. Dintre aceștia, 20 concurenți au fost prezenți fizic la Bacău, iar 50 au participat în format online, demonstrând interesul deosebit de care se bucură competiția la nivel național.

Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni, corespunzătoare nivelului de studiu al participanților: clasa a IX-a, clasa a X-a și clasele a XI-a–a XII-a. Elevii și-au pus în valoare cunoștințele, creativitatea și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe de informatică, într-un cadru competitiv care promovează performanța, spiritul de fair-play și colaborarea între tinerii pasionați de domeniul tehnologiei informației.

Prin organizarea Concursului Național „Urmașii lui Moisil”, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul pentru susținerea excelenței în educație și pentru încurajarea elevilor cu aptitudini deosebite în domeniul informaticii, contribuind la formarea viitoarelor generații de specialiști în tehnologie și cercetare.

MULȚUMIM tuturor participanților, profesorilor oordonatori, membrilor comisiilor de organizare și evaluare, precum și partenerilor instituționali care au făcut posibilă desfășurarea în condiții excelente a acestei ediții!

Concursul „Urmașii lui Moisil” continuă să reprezinte un reper al performanței în informatică la nivel național și o oportunitate valoroasă pentru elevii care aspiră la excelență în domeniile STEM.

FELICITĂRI premianților!!!

sursa: comunicat ISJ Bacău