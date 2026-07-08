Bacăul, pe locul 7 în țară la promovarea Bacalaureatului 2026. Peste 83% dintre absolvenții promoției curente au promovat înainte de contestații

Județul Bacău ocupă locul al șaptelea la nivel național în ceea ce privește rata de promovare a absolvenților promoției curente la examenul național de Bacalaureat 2026, înainte de soluționarea contestațiilor. Potrivit datelor prezentate de inspectorul școlar general, prof. Anca Egarmin, promovabilitatea în rândul absolvenților din promoția curentă este de 83,2%.

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La nivelul județului s-au înscris la examen 3.840 de candidați, dintre care 3.738 s-au prezentat la probele scrise, ceea ce reprezintă o rată de participare de 97,34%.

Calculând atât absolvenții din promoția curentă, cât și pe cei din promoțiile anterioare, rata de promovare înainte de contestații este de 79,64%, fiind declarați admiși 2.977 de candidați.

Rezultatele arată și o pondere ridicată a mediilor mari. Dintre candidații promovați:

18,54% au obținut medii între 6,00 și 6,99;

22,67% au medii între 7,00 și 7,99;

28,85% au încheiat examenul cu medii între 8,00 și 8,99;

29,86% au obținut medii între 9,00 și 9,99;

doi candidați au încheiat examenul cu media generală 10.

În total, aproape 59% dintre candidații declarați promovați au obținut medii peste 8, un indicator care evidențiază nivelul bun al performanțelor înregistrate la această sesiune a examenului.

În funcție de forma de învățământ, promovabilitatea este de:

80,32% în învățământul de zi;

în învățământul de zi; 40,00% în învățământul seral;

în învățământul seral; 53,06% în învățământul cu frecvență redusă.

Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de soluționarea contestațiilor, urmând ca situația finală a examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, să fie actualizată după afișarea notelor definitive.