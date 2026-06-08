Consiliul Județean Bacău a cumpărat Casa „Dr. Pătrășcanu” cu aproximativ 455.000 de euro

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Consiliul Județean Bacău a semnat, săptămâna trecută, actul de adjudecare pentru imobilul Casa „Dr. Pătrășcanu”, după exercitarea dreptului de preempțiune, în două etape. Valoarea achiziției se ridică la aproximativ 455.000 de euro.

Monument istoric de categoria B, situat în centrul municipiului Bacău, Casa „Dr. Pătrășcanu” este considerată una dintre cele mai importante proprietăți de patrimoniu ale orașului. Ansamblul este amplasat pe un teren de circa 1.733 de metri pătrați și cuprinde două corpuri de clădire, cu o suprafață desfășurată totală de aproximativ 700 de metri pătrați.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a precizat că preluarea imobilului reprezintă doar primul pas într-un proces mai amplu de valorificare și administrare a clădirii.

În perioada următoare, administrația județeană va trebui să clarifice și să reglementeze aspectele juridice care decurg din achiziție, inclusiv situația contractelor de închiriere aflate în derulare și a altor sarcini înscrise în cartea funciară a imobilului.

Reprezentanții Consiliului Județean susțin că viitorul Casei „Dr. Pătrășcanu” va fi stabilit etapizat, pe baza expertizei de specialitate, a respectării cadrului legal și a consultării comunității locale.