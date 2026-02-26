DOCUMENT: Primarul Viziteu recunoaște, într-un răspuns oficial, că Bacăul a pierdut peste 11 milioane de lei din fondurile europene

Municipiul Bacău a pierdut, până la această dată, fonduri europene de peste 11,6 milioane de lei, bani care reprezintă corecții și lucrări declarate neeligibile și care nu mai vin de la Bruxelles, fiind nevoie să fie acoperiți din bugetul local. Asta în ciuda declarațiilor repetate ale primarului Lucian Stanciu-Viziteu, care în reacțiile sale din spațiul public continuă să spună băcăuanilor că toți banii europeni ar fi fost atrași și decontați.
Recunoașterea eșecului apare într-un document semnat chiar de către primarul Stanciu-Viziteu, ca urmare a unei solicitări scrise a Ziarului de Bacău. Răspunsul vizează toate cele 24 de proiecte finanțate din fonduri europene și cuprinde valorile totale, sumele decontate până în prezent, corecțiile (penalitățile) financiare, respectiv cheltuielile declarate neeligibile. (documentul poate fi vizualizat la finalul materialului)
Peste 5,9 milioane lei trecuți la „neeligibile”
Cea mai mare lovitură apare la coridorul Centru-Gară-Cartier CFR, unde 4,55 milioane de lei din cofinanțarea europeană au fost trecuți la cheltuieli neeligibile din cauza depășirii termenului contractual de execuție, în urma finalizării proiectului. Raportat la valoarea totală a investiției, de aproximativ 24,7 milioane lei, vorbim despre aproape 18% din proiect devenit neeligibil.
Un alt exemplu este coridorul de pe Bulevardul Alexandru cel Bun, intitulat generic Centru-Insulă de agrement. Aici, 1,36 milioane de lei au fost declarați neeligibili, cheltuieli respinse la rambursare sau plătite după termenul-limită de 31 decembrie 2023. La o valoare totală a proiectului de circa 5,6 milioane lei, aproape un sfert din bani nu au mai fost suportați din fonduri europene.
Doar din aceste două proiecte, suma trecută la neeligibile ajunge la aproape 6 milioane de lei.
Corecții financiare certe de 5,7 milioane lei
Pe lângă cheltuielile declarate neeligibile, documentul indică și corecții financiare consistente. Pista pentru biciclete Sud (Centru-Aeroport) a fost finalizată, dar a lăsat în urmă corecții de aproape 2,9 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 15% din valoarea totală a investiției, bani europeni refuzați la decontare.
La traseul semicircular Mioriței-Gară, corecțiile se ridică la circa 1,5 milioane lei, adică aproape 20% din valoarea totală. Și proiectul de realizare a Hubului de tineret de la „Cinema Orizont” a avut corecții de aproximativ 1,33 milioane lei. Adunate, aceste corecții, împreună cu alte ajustări mai mici, depășesc 5,7 milioane de lei. Sunt sume tăiate din finanțarea nerambursabilă, în urma verificărilor și aplicării regulilor europene ca urmare a descoperirii mai multor nereguli în derularea proiectelor.
Câți bani europeni au intrat efectiv în proiectele finalizate
Există însă proiecte unde absorbția a fost aproape integrală. De exemplu, la coridorul Centru-Șerbănești s-au decontat 9,2 milioane de lei din valoarea totală de 9,25 milioane, iar la Colegiul Antipa au fost decontați 4,5 milioane de lei din totalul de 5,8 milioane.
Cu toate acestea, în mai multe proiecte finalizate, diferența dintre valoarea totală și suma decontată rămâne semnificativă, fie din cauza corecțiilor, fie din cauza cheltuielilor neeligibile.
Diferențe de zeci de milioane între valoarea proiectelor și sumele decontate de la UE
Dincolo de corecții și neeligibile, documentul arată diferențe consistente între valoarea totală a proiectelor și sumele efectiv decontate din fonduri europene. În multe cazuri, ceea ce inițial trebuia să fie finanțat aproape integral din bani UE a ajuns să fie susținut într-o proporție mult mai mare din bugetul local.
Creșterea valorii contractelor în timp, actualizarea prețurilor și majorarea contribuției proprii au făcut ca partea acoperită din fonduri europene să scadă procentual. De exemplu, la coridorul Centru-Gară-Cartier CFR, dintr-o valoare totală de aproape 24,7 milioane lei, doar aproximativ 6,9 milioane lei au fost decontați din fonduri europene. Diferența, chiar dacă include și cofinanțarea legală, arată o presiune mult mai mare pe bugetul local decât cea estimată inițial.
În esență, proiecte gândite ca investiții majoritar europene au ajuns, în practică, să fie susținute într-o măsură considerabilă din banii băcăuanilor, administrația Viziteu ajungând astfel la contractarea unor credite de ordinul zecilor de milioane de euro pentru susținerea lucrărilor și finalizarea proiectelor cu fonduri europene.
Proiectele etapizate: fonduri europene care puteau fi folosite pentru alte proiecte noi
O altă problemă este reprezentată de proiectele etapizate, adică nefinalizate în programul regional (POR) aferent exercițiului bugetar 2014-2020 și mutate în programul aferent perioadei de finanțare 2021-2027. În aceste cazuri, sumele nedecontate la timp în vechiul exercițiu financiar trebuie acum decontate din noul program. Formal, banii nu sunt pierduți definitiv, însă vorbim despre o pierdere „virtuală”: fondurile din noul POR, care ar fi putut finanța proiecte complet noi, sunt folosite pentru a acoperi întârzieri și proiecte vechi, nefinalizate la timp.
În acest caz se află Sistemul de Management al Traficului (SMT), care, ajuns la 95% stadiu de execuție, valoarea decontată din fonduri europene este de 82 de milioane de lei față de valoarea totală net mai mare a proiectului, de 127 de milioane de lei. SMT este proiectul în cadrul căruia zilele acestea sunt puse în funcțiune noi semafoare fără o sincronizare adecvată și un management integrat la nivelul întregului sistem de trafic, așa cum de altfel municipalitatea a promis în documentația proiectului, formându-se astfel ambuteiaje.
În astfel de situații, finalizarea întârziată a proiectelor din vechiul POR consumă resursele noului exercițiu financiar. Practic, orașul nu doar că suportă corecții și cheltuieli neeligibile, dar pierde și oportunitatea de a demara alte investiții, pentru că banii din 2021-2027 sunt direcționați către repararea sau finalizarea unor proiecte începute cu mulți ani în urmă.
Document proiecte europene:
Comentarii
Sava a zis
Firmele executante și responsabilii fin Primărie nu au auzit încă de acțiunea în răspundere delictuală . Rog reprezentanții cetățenilor să demareze acțiuni pentru recuperarea prejudiciilor suportate de plătitorii de taxe și acestui oraș.
stepstep a zis
Daca vreti sa vedeti cum s-a facut management si se face si acum , descoperiti cine au fost managerii de proiect si cati bani au luat pe fiecare proiect. Asa o sa descoperiti ca toti cei din lista au probleme penale si sunt sustinuti de Primar cu indarjire. DE CE OARE?
Raspunsul e simplu: INTERESUL poarta FESUL! sau cum ar zice englezii: FOLLOW THE MONEY!
Va intrebati de ce persista problemele? Pentru ca sistemul judiciar roman penalizeaza corectitudinea nu ce fac penalii de mai sus in frunte cu precuratul „Fara Vinovatie”.
Roxana a zis
Nu numai primăria a pierdut fondurile europene ci și cei de la consiliul județean. S au început proiecte cu mare tam-tam, cu poze, video clipuri, numai minunății. În realitate e un dezastru, parcul cu pasarela groaznic, Atletic Park la fel. Au fost numai interesele unor politicieni de a fura banii.
Vladimir a zis
Da pe actualul primar si consilieri de ce nu i dai acum!? Ca sunt multi bani de recuperat de pe urma lor. De ce toate la viitor !??
Chr a zis
Doamna Roxana, cred că sunteți într o eroare. Parcul și pasarela sunt proiectele primăriei iar Athletic Parc a fost al CJ într-adevăr dar este inaugurat și funcțional de câteva luni bune. Poate mergeți sa dați o fugă oe acolo sa vă limpeziți gândurile
adi a zis
„duamna” roxana e hastag userista probabil, nu intelege pe ce lume se afla.
Dinu a zis
De aici vine și cererea primarului de a mari suplimentar taxele, să acopere pierderile din finanțările europene ale tâmpeniile de proiecte. Ce ticălos nepriceput!! Din cauza lui suferim toți băcăuanii!! Habar nu are de administrare, el nu poate discerne între util și inutil. Risipește banii orașului.
Faptul că l-am votat prima dată avem o scuză, dar a doua oară nu avem nici una.
Candet a zis
Daca consilierii locali vor vota imprumuturi bancare ce vor indatora bacaul multe mandate dupa ce terminam cu nefericitul asta, promit sa ii dau in judecata pe fiecare in parte pe persoana fizica pe toti cei din consiliul local ce vor vota acele imprumuturi pentru recuperarea banilor din buzunarele lor proprii!
Vladimir a zis
Da pe actualul primar si consilieri de ce nu i dai acum!? Ca sunt multi bani de recuperat de pe urma lor. De ce toate la viitor !??
cristian a zis
ati avut ocazia sa ne scapati de asta la vot…l-ati votat si a doua oara…nu mai spun ca nu trebuia sa ajunga primar nicaieri niciodata…dar na, asa alegatori, asa primar, asa oras…
Djdany a zis
Podu narcisa trebe refăcut din nou după lucrarea de la parapeți mai ok bani de la pnrr pt aceste poduri parcări parcuri străzi din oraș
Djdany a zis
Investiți în școli grădinițe crese servici că gaz electricitate scări de bloc apa rece
Dragos a zis
De unde investitii? Nu vezi ca asta nu mai are bani nici de factura la curent la maretul sediu?
Faliment va scrie in curand pe primaria Bacau – fara imprumuturi sau bani de la centru primaria e pe drum direct spre faliment.
Si nu, nu e vina votantilor – sa fi venit celelalte partide cu candidati seriosi, atunci ar fi avut bacauanii ce sa aleaga. Dar cand le dai de ales intre matura, gard si viziteu, wtf te astepti? iese viziteul si a 4-a oara daca nu are contracandidati!
vali a zis
ai avut pe cine vota in afara de dezastrul asta. nu va mai scuzati ca nu ati avut cu cine vota. ati avut. cel putin a doua tura chiar ati avut. de vina pt starea dezastruoasa a orasului sunt cei care l-au votat pe nimeni asta si ce care nu au fost la vot. ca astia nu distrugeau orasul daca nu erau alesi.cine are minte stia ca urmeaza dezastrul cu usr. dar cum la bacau prosteala la rang de misiune a usr prinde foarte tare avem orasul pe care si l-au dorit alegatorii. nu poti pune stampila pe niste indivizi ca astia doar ca sa nu votezi altul mai bun dar care e de la psd sau de pe nu stiu unde. v-a placut prosteala salvatorita usr avem o mizerie de oras murdar si in faliment. mereu alegatorii sunt de vina, nu alesii. alesii de acum de la bacau fac ce eram multi convinsi ca o sa faca, repet, doar sa fii grav la cap sa nu vezi sau sa auzi ce fac astia de la adunatura asta. e la fel pe unde au ajuns, vezi sectorul 1, timisoara, etc…curcubeala placuta in continuare.
Celentano a zis
Bravo Vali ! Pacat ca nu sunt multi care sa inteleaga ce ai scris….