DOCUMENT: Primarul Viziteu recunoaște, într-un răspuns oficial, că Bacăul a pierdut peste 11 milioane de lei din fondurile europene

Municipiul Bacău a pierdut, până la această dată, fonduri europene de peste 11,6 milioane de lei, bani care reprezintă corecții și lucrări declarate neeligibile și care nu mai vin de la Bruxelles, fiind nevoie să fie acoperiți din bugetul local. Asta în ciuda declarațiilor repetate ale primarului Lucian Stanciu-Viziteu, care în reacțiile sale din spațiul public continuă să spună băcăuanilor că toți banii europeni ar fi fost atrași și decontați.

Recunoașterea eșecului apare într-un document semnat chiar de către primarul Stanciu-Viziteu, ca urmare a unei solicitări scrise a Ziarului de Bacău. Răspunsul vizează toate cele 24 de proiecte finanțate din fonduri europene și cuprinde valorile totale, sumele decontate până în prezent, corecțiile (penalitățile) financiare, respectiv cheltuielile declarate neeligibile. (documentul poate fi vizualizat la finalul materialului)

Peste 5,9 milioane lei trecuți la „neeligibile”

Cea mai mare lovitură apare la coridorul Centru-Gară-Cartier CFR, unde 4,55 milioane de lei din cofinanțarea europeană au fost trecuți la cheltuieli neeligibile din cauza depășirii termenului contractual de execuție, în urma finalizării proiectului. Raportat la valoarea totală a investiției, de aproximativ 24,7 milioane lei, vorbim despre aproape 18% din proiect devenit neeligibil.

Un alt exemplu este coridorul de pe Bulevardul Alexandru cel Bun, intitulat generic Centru-Insulă de agrement. Aici, 1,36 milioane de lei au fost declarați neeligibili, cheltuieli respinse la rambursare sau plătite după termenul-limită de 31 decembrie 2023. La o valoare totală a proiectului de circa 5,6 milioane lei, aproape un sfert din bani nu au mai fost suportați din fonduri europene.

Doar din aceste două proiecte, suma trecută la neeligibile ajunge la aproape 6 milioane de lei.

Corecții financiare certe de 5,7 milioane lei

Pe lângă cheltuielile declarate neeligibile, documentul indică și corecții financiare consistente. Pista pentru biciclete Sud (Centru-Aeroport) a fost finalizată, dar a lăsat în urmă corecții de aproape 2,9 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 15% din valoarea totală a investiției, bani europeni refuzați la decontare.

La traseul semicircular Mioriței-Gară, corecțiile se ridică la circa 1,5 milioane lei, adică aproape 20% din valoarea totală. Și proiectul de realizare a Hubului de tineret de la „Cinema Orizont” a avut corecții de aproximativ 1,33 milioane lei. Adunate, aceste corecții, împreună cu alte ajustări mai mici, depășesc 5,7 milioane de lei. Sunt sume tăiate din finanțarea nerambursabilă, în urma verificărilor și aplicării regulilor europene ca urmare a descoperirii mai multor nereguli în derularea proiectelor.

Câți bani europeni au intrat efectiv în proiectele finalizate

Există însă proiecte unde absorbția a fost aproape integrală. De exemplu, la coridorul Centru-Șerbănești s-au decontat 9,2 milioane de lei din valoarea totală de 9,25 milioane, iar la Colegiul Antipa au fost decontați 4,5 milioane de lei din totalul de 5,8 milioane.

Cu toate acestea, în mai multe proiecte finalizate, diferența dintre valoarea totală și suma decontată rămâne semnificativă, fie din cauza corecțiilor, fie din cauza cheltuielilor neeligibile.

Diferențe de zeci de milioane între valoarea proiectelor și sumele decontate de la UE

Dincolo de corecții și neeligibile, documentul arată diferențe consistente între valoarea totală a proiectelor și sumele efectiv decontate din fonduri europene. În multe cazuri, ceea ce inițial trebuia să fie finanțat aproape integral din bani UE a ajuns să fie susținut într-o proporție mult mai mare din bugetul local.

Creșterea valorii contractelor în timp, actualizarea prețurilor și majorarea contribuției proprii au făcut ca partea acoperită din fonduri europene să scadă procentual. De exemplu, la coridorul Centru-Gară-Cartier CFR, dintr-o valoare totală de aproape 24,7 milioane lei, doar aproximativ 6,9 milioane lei au fost decontați din fonduri europene. Diferența, chiar dacă include și cofinanțarea legală, arată o presiune mult mai mare pe bugetul local decât cea estimată inițial.

În esență, proiecte gândite ca investiții majoritar europene au ajuns, în practică, să fie susținute într-o măsură considerabilă din banii băcăuanilor, administrația Viziteu ajungând astfel la contractarea unor credite de ordinul zecilor de milioane de euro pentru susținerea lucrărilor și finalizarea proiectelor cu fonduri europene.

Proiectele etapizate: fonduri europene care puteau fi folosite pentru alte proiecte noi

O altă problemă este reprezentată de proiectele etapizate, adică nefinalizate în programul regional (POR) aferent exercițiului bugetar 2014-2020 și mutate în programul aferent perioadei de finanțare 2021-2027. În aceste cazuri, sumele nedecontate la timp în vechiul exercițiu financiar trebuie acum decontate din noul program. Formal, banii nu sunt pierduți definitiv, însă vorbim despre o pierdere „virtuală”: fondurile din noul POR, care ar fi putut finanța proiecte complet noi, sunt folosite pentru a acoperi întârzieri și proiecte vechi, nefinalizate la timp.

În acest caz se află Sistemul de Management al Traficului (SMT), care, ajuns la 95% stadiu de execuție, valoarea decontată din fonduri europene este de 82 de milioane de lei față de valoarea totală net mai mare a proiectului, de 127 de milioane de lei. SMT este proiectul în cadrul căruia zilele acestea sunt puse în funcțiune noi semafoare fără o sincronizare adecvată și un management integrat la nivelul întregului sistem de trafic, așa cum de altfel municipalitatea a promis în documentația proiectului, formându-se astfel ambuteiaje.

În astfel de situații, finalizarea întârziată a proiectelor din vechiul POR consumă resursele noului exercițiu financiar. Practic, orașul nu doar că suportă corecții și cheltuieli neeligibile, dar pierde și oportunitatea de a demara alte investiții, pentru că banii din 2021-2027 sunt direcționați către repararea sau finalizarea unor proiecte începute cu mulți ani în urmă.

Document proiecte europene: