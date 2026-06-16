Doi șoferi au rămas fără permis după ce au fost prinși „zburând” pe Centura Ocolitoare a Dărmăneștiului

Doi șoferi, de 34 și 24 de ani, au fost prinși de radar în timp ce conduceau pe Centura Ocolitoare a orașului Dărmănești cu viteze de 106, respectiv 105 km/h.

Polițiștii i-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei fiecare. Totodată, ca măsură complementară, celor doi vitezomani le-au fost reținute permisele de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză pentru fiecare sector de drum și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și de drum.