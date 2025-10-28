Drept la replică la articolul „Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase” 

În urma apariției articolului „Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase”, Primăria municipiului face următoarele precizări:
Lucrările la Traseul tineretului nu sunt sistate.
Neconformitățile semnalate în articol au fost, în parte, deja soluționate și gestionarea lor reprezintă o etapă firească în derularea unui proiect.
Subliniem că identificarea acestor neconformități demonstrează un control riguros, parte a efortului Primăriei de a ne asigura ca toate investițiile se realizează conform și corect.
Reiterăm faptul că ajustările tehnice aflate în desfășurare, cum ar fi reglarea hobanelor și a sistemului antiseismic, fac parte din procesul normal de execuție, adaptat pe parcursul lucrărilor.
Toate cheltuielile necesare pentru aceste operațiuni vor fi suportate de partea în culpă, ca în orice contract de antrepriză lucrări.
Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca investițiile Primăriei să se finalizeze la timp și în deplină legalitate.
Comentarii
Dana a zis
Cu privire la ultima fraza prin care primim asigurările , băcăuanii le văd săptămânal în presă sau pur și simplu pe stradă.”Lucrări bine făcute” și „la termen” sunt lozinci.Un lucru e cert și la termen.Salariații inculpați duc lunar acasă sume mari de bani, între 15000 și 30000 Ron.
Tincuța a zis
Există vreun proiect din care să nu fi xxx?
– comentariu cenzurat
Buhaha a zis
Modelul de bună practică e Insula de agrement?Nerecepționată și 2 milioane euro pierdute.
Ariana Samoilă a zis
Buhaha ești răutăcioasă.La anul vei face baie în Aqualand la Insulă.Nu iți spun anul…
Buhaha a zis
Mai bine aș face baie în lacul de la piciorul pasarelei și de care proiectantutul nu știa că acolo e albie.
George a zis
Iar aberezi inteligent amice????Ai ratat tot!
Consultant a zis
George ești un comunist care a distrus țara.Bacăul nu a cunoscut niciodată o dezvoltare mai mare ca în această perioadă.Ai hub pentru nimic, piste cu popicii din metru în metru la 80 euro bucata, rezervă de apă fără pompe, garaje pentru biciclete, pasarelă nefuncțională….și ce ți-ai dorit tu cel mai mult:CREDITE.Ai CREDITE pe viață!
marius a zis
Exceptand schimbarea de sediu este oare vreun proiect finalizat de primarie?
Tinel a zis
Da!
Proiectul Parandărătul.20%.
E realizat integral.
ana a zis
Reasigurările, gen ”va fi bine”, date de conducerea primăriei, ar trebui să reprezinte un suficient imbold la Serviciul Financiar Contabil al instituției în cauză, ca să prospecteze piața creditelor în euro din 2026 în vederea găsirii unor dobânzi mai bune la creditele pentru banii pe care va trebui să-i restituim UE, din cauza nefinalizării proiectului.