Drept la replică la articolul „Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase” 

În urma apariției articolului „Greșeli de execuție la pasarela din Parcul Cancicov, scoase la iveală de raportul de progres. Proiectul are întârzieri serioase”, Primăria municipiului face următoarele precizări:

Lucrările la Traseul tineretului nu sunt sistate.

Neconformitățile semnalate în articol au fost, în parte, deja soluționate și gestionarea lor reprezintă o etapă firească în derularea unui proiect.

Subliniem că identificarea acestor neconformități demonstrează un control riguros, parte a efortului Primăriei de a ne asigura ca toate investițiile se realizează conform și corect.

Reiterăm faptul că ajustările tehnice aflate în desfășurare, cum ar fi reglarea hobanelor și a sistemului antiseismic, fac parte din procesul normal de execuție, adaptat pe parcursul lucrărilor.

Toate cheltuielile necesare pentru aceste operațiuni vor fi suportate de partea în culpă, ca în orice contract de antrepriză lucrări.

Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca investițiile Primăriei să se finalizeze la timp și în deplină legalitate.