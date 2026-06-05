Evaluare Națională și Bacalaureat 2026: vezi când au loc probele

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Inspectoratul Școlar Județean Bacău informează elevii și părinții asupra debutului examenelor naționale din anul 2026, organizate conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Foto arhivă

Înscrierea candidaților la prima sesiune a Examenului național de bacalaureat 2026 s-a desfășurat în perioada 2–4 iunie 2026.

Prima etapă a Examenului național de bacalaureat este reprezentată de susținerea probelor de evaluare a competențelor, după următorul calendar:

8–10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A);

10–11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B);

11–12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C);

15–17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (Proba D).

La nivelul județului Bacău, probele scrise ale Examenului național de bacalaureat vor fi organizate în 13 centre de examen, stabilite astfel încât să asigure condiții optime pentru toți candidații și pentru desfășurarea în bune condiții a examenului.

Calendarul probelor scrise din cadrul Examenului național de bacalaureat 2026 este următorul:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor scrise și vor putea depune contestații, conform programului stabilit de Comisia națională de bacalaureat. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și în zilele prevăzute în calendarul oficial al examenului. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie 2026.

În ceea ce privește Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, probele scrise se vor desfășura astfel:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

24 iunie 2026 – Matematică;

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în prima zi a lunii iulie 2026. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 2 și 3 iulie 2026. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4–7 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 8 iulie 2026.

sursa: comunicat IȘJ Bacău