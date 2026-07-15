Fără dureri de spate la job: secretul e încălțămintea de protecție

Durerile de spate la locul de muncă nu apar doar din cauza poziției incorecte sau a efortului fizic intens. De foarte multe ori, problema pornește de jos – de la încălțămintea purtată zilnic. Alegerea unei încălțăminte de protecție potrivite, ergonomice și adaptate tipului de activitate poate reduce semnificativ presiunea asupra coloanei vertebrale și poate preveni apariția durerilor cronice.

În rândurile următoare, experții în încălțăminte de protecție de la Stenso explică de ce încălțămintea afectează sănătatea spatelui, cum să alegi încălțămintea de protecție potrivită și ce caracteristici sunt importante într-un mediu profesional dificil.

De ce apar durerile de spate la locul de muncă?

Durerea lombară este una dintre cele mai frecvente probleme musculo-scheletale în rândul angajaților. Ea apare atunci când coloana vertebrală este supusă zilnic unor microtraumatisme repetate, posturi incorecte sau suprasolicitare.

În mediile profesionale, cele mai frecvente cauze sunt următoarele:

Statul prelungit în picioare

Menținerea unei poziții verticale timp de 6–10 ore pe zi duce la compresie lombară și la oboseala musculaturii paravertebrale.

Ridicarea greutăților

Manipularea manuală a obiectelor fără susținere adecvată a tălpii și fără amortizare eficientă crește presiunea asupra discurilor intervertebrale.

Suprafețe dure

Betonul, gresia industrială sau pardoselile tehnice transmit direct șocul către articulații și coloană.

Încălțăminte nepotrivită

Lipsa susținerii plantare și a absorbției șocului afectează alinierea corpului și determină dezechilibre posturale.

Chiar dacă poziția este corectă, încălțămintea nepotrivită poate declanșa sau agrava durerile de spate.

Care este legătura dintre talpă și coloană?

Corpul funcționează ca un lanț biomecanic, iar piciorul este primul punct de contact cu solul. Orice dezechilibru la acest nivel se transmite către genunchi, șolduri și coloană.

O talpă rigidă, fără amortizare sau suport plantar, poate afecta alinierea corpului și poate provoca tensiune lombară și dureri persistente de spate.

În schimb, o încălțăminte de protecție potrivită susține arcada plantară, distribuie corect greutatea și reduce impactul la fiecare pas, diminuând presiunea asupra coloanei.

Ce caracteristici trebuie să aibă încălțămintea de protecție pentru prevenirea durerilor de spate?

Nu orice încălțăminte de protecție este automat benefică pentru spate. Este important ca modelul ales să îndeplinească anumite criterii ergonomice.

Pentru a înțelege mai clar, iată elementele esențiale:

Talpă cu absorbție a șocului

Materialele precum poliuretanul dublu strat sau inserțiile cu gel reduc impactul asupra articulațiilor.

Suport pentru arcada plantară

Ajută la menținerea alinierii corecte a corpului și previne suprasolicitarea zonei lombare.

Stabilitate laterală

Previne mișcările bruște și menține piciorul într-o poziție sigură.

Flexibilitate controlată

Permite mișcarea naturală a piciorului fără a pierde susținerea necesară.

Greutate redusă

Încălțămintea prea grea solicită suplimentar musculatura și crește oboseala.

O combinație echilibrată între protecție și ergonomie este esențială în domenii precum construcții, logistică, producție sau HoReCa.

Cum alegi corect încălțămintea de protecție în funcție de domeniu?

Fiecare mediu de lucru are cerințe diferite, iar încălțămintea trebuie aleasă în funcție de activitatea desfășurată zilnic. Nu există un model universal potrivit pentru toate domeniile.

În construcții sau în industria grea, este esențială o talpă antiderapantă și rezistentă, cu absorbție eficientă a șocurilor. De asemenea, bombeul de protecție este obligatoriu, însă confortul nu trebuie neglijat, deoarece angajații petrec multe ore în picioare.

În logistică și în depozite, mobilitatea este prioritară. Angajații fac mii de pași pe zi, astfel că încălțămintea trebuie să fie ușoară, flexibilă și bine amortizată, pentru a reduce oboseala acumulată.

În domeniul HoReCa, riscul de alunecare este ridicat. Talpa trebuie să fie antiderapantă și rezistentă la lichide, iar interiorul pantofului să asigure confort pe perioade lungi de utilizare.

În sectorul medical, unde deplasarea este constantă, se recomandă modele ușoare, cu suport plantar adecvat și materiale respirabile, care să prevină supraîncălzirea piciorului.

Chiar și în cazul lucrului la birou, atunci când există deplasări frecvente, este importantă o talpă ergonomică. Aceasta contribuie la susținerea zonei lombare și la menținerea unei posturi corecte.

Alegerea corectă trebuie făcută ținând cont de durata statului în picioare, de tipul suprafeței și de nivelul real de solicitare fizică.

Ce greșeli frecvente agravează durerile de spate?

Multe persoane aleg încălțămintea de protecție doar în funcție de rezistență sau preț, ignorând confortul. Aceasta este o greșeală frecventă.

O mărime nepotrivită afectează stabilitatea și postura. Modelele rigide, fără amortizare, cresc presiunea asupra articulațiilor și a zonei lombare. De asemenea, purtarea zilnică a aceleiași perechi și ignorarea uzurii tălpii reduc susținerea corectă.

În timp, aceste obiceiuri duc la tensiuni constante în zona lombară și favorizează apariția durerilor de spate.

Cum influențează productivitatea lipsa durerilor de spate?

Un angajat fără dureri este un angajat mai eficient. Disconfortul constant reduce concentrarea, crește iritabilitatea și scade randamentul.

Beneficiile indirecte ale unei încălțăminte de protecție ergonomice includ:

reducerea oboselii generale;

creșterea stabilității în mișcare;

scăderea riscului de accidentări;

confortul psihic crescut.

Investiția în echipamente corecte nu este doar o măsură de siguranță, ci și una de performanță.

Durerile de spate la job pot fi prevenite prin alegerea unei încălțăminte de protecție potrivite. O talpă bună și un suport plantar corect reduc presiunea asupra coloanei.

Încălțămintea nu este doar un element de siguranță, ci și un factor important pentru confortul și sănătatea spatelui pe termen lung.